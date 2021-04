Sagasti sobre últimas encuestas: “No estamos en un concurso de popularidad”

El presidente de la República, Francisco Sagasti, se refirió a los resultados de las últimas encuestas, en donde, a un poco más de tres meses para que termine su gobierno, solo obtuvo el 24% de aprobación por parte de la ciudadanía.

Desde Pucallpa, región Ucayali, donde hizo la entrega de 21.990 dosis de vacuna de AstraZeneca para iniciar la inmunización de adultos mayores, el primer mandatario aseguró que no le preocupan los sondeos, porque no se trata de una cuestión de popularidad, y que sus intereses están enfocados en frenar el avance en los contagios por la COVID-19.

“Nosotros estamos gobernando para la ciudadanía en general, y si bien las encuestas son siempre una señal valiosa, no estamos preocupados. No estamos en un concurso de popularidad ni de aprobación. Estamos preocupados por trabajar en serio, muchas veces en silencio, porque a veces no hay cosas que decir, porque no se han concretado todavía”, resaltó el presidente.

Asimismo, explicó el procedimiento que ha adoptado el Ejecutivo para evitar la propagación del coronavirus y marcó las diferencias entre el inicio de la pandemia y la actualidad.

“ Lo que hemos estado haciendo es seguir muy en detalle a lo largo del Gobierno de transición y emergencia lo que sucede con los indicadores epidemiológicos y con el número de contagiados, el número de hospitalizados y el número de fallecidos. Como recuerdan ustedes, empezó en la primera ola con un confinamiento total de toda la ciudadanía en el país, sin hacer ninguna diferenciación debido al grado de gravedad que tenía la pandemia en diferentes lugares. Luego pasamos a hacer una diferenciación y diferenciar las medidas por regiones y ahora lo hacemos por provincias”.

Por último, el mandatario descartó un confinamiento total por motivos económicos. Sin embargo, agregó también que una medida de este tipo, por razones epidemiológicas, tampoco tiene un gran impacto.

“Seguimos afinando todas las semanas, revisando en detalle todas las estadísticas que tenemos, y a partir de esa información es que tomamos las medidas e iremos modificándolas gradualmente. Pero no consideramos un confinamiento total. Sabemos que eso por razones económicas no es posible , pero tampoco por razones epidemiológicas tiene un impacto tan grande como se imagina mucha gente”, finalizó.

