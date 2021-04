Sagasti reitera que no habrá cuarentena total “por razones económicas”

El jefe de Estado Francisco Sagasti afirmó que en el Perú no existe la posibilidad de retornar a una cuarentena total, debido a las consecuencias que ocasionaría en la frágil economía del país.

“Lo que hemos hecho son medidas focalizadas para evitar desplazamientos innecesarios, seguimos revisando todas las estadísticas, a partir de eso es consideramos nuevas medidas. Un confinamiento no es posible por razones económicas pero tampoco por razones epidemiológicas ”, precisó el presidente en su visita a Ucayali, donde entregó 21.990 dosis de vacuna de AstraZeneca para iniciar la inmunización de adultos mayores.

Asimismo, el mandatario señaló que estaban monitoreando los datos epidemiológicos constantemente para conocer la evolución de la pandemia en las distintas ciudades del país, a fin de aplicar las medidas restrictivas adecuadas.

“Seguimos de cerca los indicadores epidemiológicos. Al inicio de la pandemia se aplicó un confinamiento total por el lado de gravedad que tenia la pandemia, luego hemos implementado un sistema diferenciado por provincias. En el Perú, como en el resto del mundo, como Holanda, Brasil o Estados Unidos, no está listo para un confinamiento total larguísimo ”, resaltó Sagasti.

Anteriormente el titular del Ministerio de Cultura, Alejandro Neyra, ya había mencionado que una cuarentena total no era viable, por las mismas razones expuestas por el jefe de Estado.

“Queda claro que la posibilidad de entrar a una cuarentena total o un confinamiento absoluto no forma parte de las medidas que podamos tomar en estas circunstancias, teniendo en cuenta las condiciones económicas en las que nos encontramos”, mencionó a la prensa.

Sagasti despreocupado por baja aprobación de su gestión en encuestas

Francisco Sagasti afirmó no estar preocupado por el resultado de las encuestas que determinan la aprobación de su gestión, pues está enfocado en trabajar para combatir los efectos de la COVID-19.

“ Nosotros estamos gobernando para la ciudadanía en general. Si bien las encuestas son siempre una señal valiosa, no estamos preocupados . No estamos en un concurso de popularidad ni de aprobación. Estamos preocupados por trabajar en serio, muchas veces en silencio, porque a veces no hay cosas que decir, porque no se han concretado todavía”, expresó el presidente.

