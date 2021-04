César Hinostroza dice no arrepentirse de “nada” sobre proceso en su contra

César Hinostroza Pariachi, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, se presentó este lunes ante la justicia española para solicitar que no se amplíe su extradición con el supuesto cohecho activo.

La Audiencia Nacional española escuchó al exmagistrado luego que el Estado peruano solicitara ampliar el cuadernillo legal, en base a las negociaciones que tuvo el investigado para fugar desde Tumbes en octubre del 2018, a pesar de haber tenido impedimento de salida de territorio nacional.

Hinostroza Pariachi en esa fecha ya había sido destituido e inhabilitado por las evidencias en su contra que lo consideran como uno de los cabecillas de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, revelada tras la difusión de los CNM Audios. Cuando llegó a España fue detenido, pero salió en libertad desde abril de 2019.

Cámaras captaron el momento de la fuga de César Hinostroza.

César Hinostroza: “Que me juzgue Dios”

Terminada la audiencia, el exjuez declaró para Canal N y reafirmó su postura en la que asegura ser víctima de la “persecución política”, a pesar de las evidencias en su contra y los testimonios que lo involucran.

“Si pregunta sobre el recurso del abogado, el recurso que plantea, jamás, a nadie han rebajado la pena”, respondió Hinostroza al ser consultado por el audio que lo hizo conocido

En la grabación, difundida en julio de 2018 y es una de la serie de los CNM Audios, se le escucha conversar con otra persona al que pregunta: “¿Cuántos años tiene? ¿diez años? … ¿qué es lo que quieren?, ¿que le baje la pena o que lo declaren inocente?”.

Al respecto, el ahora investigado comentó: “Nada, no (me arrepiento de nada). Yo le he pedido perdón a Dios por todos los pecados que he cometido, que me juzgue Dios no los seres humanos”.

Asimismo, dijo que se opone a regresar a territorio peruano. “Pienso que en Perú no va a haber un proceso justo, no hay imparcialidad, no hay objetividad”, mencionó.

Hinosotroza: “Se me considera brazo legal o político de Fuerza Popular”

Según reportó la Agencia EFE, Hinostroza se negó a ser extraditado al Perú porque considera que no va a tener un proceso justo con respeto a sus derechos fundamentales y que se le va a exponer “a tratos degradantes e inhumanos ”.

“Esa violación flagrante de derechos fundamentales en mi país tiene un tinte de político porque se me considera brazo legal o político del partido Fuerza Popular, que es tildado del sector de las derechas, y se ha iniciado una cacería contra mi persona desde el 19 de octubre de 2018”, mencionó ante la presidenta de la Sala.

El Gobierno peruano lo imputa de haber ofrecido y entregado 10.000 dólares a una funcionaria de Migraciones de Tumbes para que le permita salir del país a Ecuador, de donde posteriormente salió a España.

“En realidad salí de Perú, dejando a mis niñas solas allá desprotegidas, porque peligraba mi vida con amenazas de muerte y hubo una petición de prisión preventiva de 36 meses por una acusación de un delito tan grave como el de organización criminal que luego fue desestimado gracias a la Audiencia Nacional (española)” en su resolución de extradición, mencionó César Hinostroza.

La justicia española aceptó extraditarlo por los supuestos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible. Solo por estos delitos podría ser procesado en el Perú.

Se desestimó el pedido para que sea investigado por organización criminal, el más grave que le imputaba el Ministerio Público peruano, argumentando que el Congreso de la República no aceptó acusar por este ilícito a los otros presuntos miembros de la asociación ilícita. “Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros”, se lee en la resolución del 2019 que decidió al respecto.

Tras la declaración de este lunes de César Hinostroza, su abogado pidió suspender la vista para ejecutarla cuando se resuelva sobre su apelación contra la denegación de asilo en España. Los jueces accedieron a esta petición.

César Hinostroza pidió asilo político a España, pero este fue negado. Interpuso un recurso de apelación, proceso que no permite avanzar con su extradición.

