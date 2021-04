Rafael López anuncia su decisión de postular a la alcaldía de Lima

Rafael López, excandidato a la presidencia por Renovación Popular, anunció su intención de postular a la alcaldía de Lima Metropolitana en las próximas elecciones municipales de 2022.

López, tercero en los recientes comicios presidenciales, había dado a conocer su decisión en una entrevista en Panorama la noche del último domingo, y luego también lo confirmó a través de su cuenta de Twitter.

“Anuncio mi decisión de postular como candidato a alcalde de la Municipalidad de Lima”, indicó.

Asimismo, detalló que, de ganar las elecciones municipales, ocuparía el cargo solo por tres años, pues su intención también es ser, por segunda ocasión, candidato para llegar a Palacio de Gobierno en 2026.

“Estaré tres años para ordenar las cosas y construir las obras que requiere la ciudad, dejaré el cargo a una persona de mi confianza y luego me presentaré como candidato a presidente del Perú el 2026″, agregó.

Tuit de Rafael López.

Cabe resaltar que, en las elecciones del 11 de abril, el líder de Renovación Popular fue el segundo candidato más votado en Lima Metropolitana, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al 100% de actas procesadas, con 16,814%

Rafael López: “Mi voto va por Keiko Fujimori”

Rafael López anunció que en esta segunda vuelta electoral votará por la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien por tercera vez disputará el balotaje, esta vez contra Pedro Castillo, de Perú Libre.

“En esta foto, en la cual tenemos que elegir entre dos opciones que no gustan, yo no puedo ser tan irresponsable de decir: ‘Bueno, no voy dar el nombre’. Yo voy a votar por Keiko (Fujimori) por primera vez en mi vida, me cuesta...”, sostuvo en entrevista con Panorama.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.