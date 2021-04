Arequipa. Héctor Jesús Arias Cáceres, reemplazará al suspendido congresista por Arequipa, Edgar Alarcón. Al legislador lo inhabilitaron de su función el viernes último, luego que el pleno del Parlamento aprobara una denuncia en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, cometido presuntamente cuando fue Contralor General de la República.

Arias Cáceres llega al Congreso con un pasivo de hace 25 años. El Poder Judicial lo condenó el 23 de diciembre de 2004, por el delito de homicidio culposo. Fue hallado responsable y sentenciado a pena suspendida por la tragedia ocurrida en el Puente Grau el 14 de agosto de 1996. Ese día, víspera de aniversario de la ciudad, 35 personas murieron y decenas quedaron heridas.

El ahora congresista por Arequipa, era dueño de la empresa Miles S.A, que colocó de forma negligente las bombardas en el lugar, que terminaron por impactar contra cables de alta tensión y cayeron sobre el público que festejaba a la ciudad.

Para Arias ese es un tema cerrado. “No soy un delincuente, fue un accidente que a cualquiera le pudo pasar”, dice sereno tras haber asimilado que, en los próximos días, será congresista.

Sobre Arias también pesa una condena por el delito contra la seguridad pública, que data del 20 de marzo de 1997, un año después de la tragedia que enlutó Arequipa. Explica que le abrieron un proceso y condenaron luego que una vivienda, donde almacenaba cartones y productos inflamables se incendiara. “Son casos de hace 20 años, que no me convierten en un mal ciudadano y de los que he aprendido”, manifiesta.

El sucesor de Alarcón, sigue en la pirotécnica. Hoy labora en la importación de esos productos de manera formal. Es uno de los propietarios de Corporación Multifuegos SAC, cuyas actividades han quedado suspendidas por la pandemia.