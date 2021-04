Frases de la semana: revisa las opiniones más polémicas

Que vengan

Pedro Castillo

Tras conocerse los primeros resultados a boca de urna, Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, brindó declaraciones desde Chota, Cajamarca, para responder a supuestas vinculaciones que tendría con el terrorismo.

“No hay terrorismo acá. Nos han estigmatizado. No quieren que gente de pueblo surja para desenmascarar la tristeza de la profundidad del país. Quisiera que acá vengan a decirme en mi tierra que soy terroristas, que vengan ”, dijo el candidato a Canal N.

Agregó que dichas afirmaciones fueron proferidas por personas que no quieren que se les quiten beneficios. “Lo dicen porque no quieren que arranquemos la mamadera. Se acabó la mamadera para los sueldos dorados para la gente que no conoce el país”, señaló.

Dudas

Verónika Mendoza

Verónika Mendoza, expostulante a la presidencia por Juntos por el Perú, refirió que no participaría en una eventual alianza con Fuerza Popular y su lideresa, Keiko Fujimori, porque esta aún ratifica el régimen de Alberto Fujimori.

“ Si tengo dudas respecto al señor (Pedro) Castillo, de la señora Fujimori tengo certezas. Y tengo certezas de que con ella, ni a la esquina ”, comentó en diálogo con Exitosa. Subrayó que el partido naranja sigue avalando “la dictadura fujimorista que persiguió, criminalizó y esterilizó a mujeres campesinas”.

Por otro lado, expresó su preocupación porque Pedro Castillo, a la cabeza de Perú Libre, no se manifestó sobre la emergencia sanitaria. “El día que estábamos yendo a votar, hemos batido todos los récords en fallecidos por COVID-19 y el señor Castillo no ha dicho nada al respecto”, enfatizó.

Organización criminal

José Domingo Pérez

Otra de las personas que se ha manifestado con relación a las Elecciones Generales es el fiscal José Domingo Pérez, quien le sigue un proceso a Keiko Fujimori, una de las candidatas que disputará la segunda vuelta.

“Es un caso inédito que la jefa de la organización criminal que ha acusado el Ministerio Público pueda ocupar la primera función pública”, declaró a Sálvese quien pueda.

En caso de que la hija del dictador Alberto Fujimori asuma el máximo cargo del Estado, el proceso que se le sigue quedaría suspendido de manera temporal hasta que concluya un eventual mandato.

Daño

Pilar Mazzetti

Pilar Mazzetti estuvo presente el último viernes 16 de abril en la sesión del pleno del Congreso. En la convocatoria, la extitular de Salud afirmó que en el informe final de la comisión encargada no se ha determinado que por su inoculación irregular haya ocasionado alguna afectación a la ciudadanía.

“No se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el aparente daño ocasionado a la población, a pesar de que todavía quedan vacunas”, deslizó.

Finalmente, el Parlamento decidió inhabilitarla por ocho años, por lo que no podrá ejercer cargos públicos durante ese periodo.

Revertir

Martín Vizcarra

Luego de que el Congreso decidiera inhabilitarlo por 10 años, el expresidente Martín Vizcarra rechazó la disposición y aseguró que su defensa presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial y otro recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Conocemos al Congreso de la República y a los integrantes que toman decisiones en contra de todos los peruanos. En consecuencia, no nos ha tomado para nada de sorpresa. Nosotros tenemos la confianza de que esta medida se va a revertir en las instancias correspondientes , tanto en instituciones autónomas, nacionales e internacionales”, declaró a la prensa durante la noche de este viernes en los exteriores de su vivienda.

Con esta medida, el exmandatario no podría asumir el cargo de legislador por Somos Perú.

Mal menor

Mario Vargas Llosa

El escritor Mario Vargas Llosa se pronunció sobre las recientes elecciones presidenciales peruanas en la columna que escribe cada quince días en La República y llamó a votar por Keiko Fujimori, tras analizar las propuestas del plan de gobierno de Pedro Castillo. El Nobel peruano considera que el maestro cajamarquino hará retroceder al Perú.

“He combatido al fujimorismo de manera sistemática, como lo he hecho con todas las dictaduras de izquierda o de derecha, creo que en las elecciones que se vienen —las de la segunda vuelta—, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor ”, dijo en su columna.

Sobre Castillo, afirma que de llegar al poder no volverá a haber elecciones limpias en el Perú y que en el futuro estas serán una parodia.

