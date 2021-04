La Libertad: CGTP apoyará a Castillo, pero no le dará cheque en blanco

Ante el difícil escenario de segunda vuelta en las elecciones presidenciales del país, el secretario de Defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en La Libertad, Carlos Rosales Asmat, anunció que su organización apoyará al candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

“Los trabajadores nos inclinamos por quien representa a la masa laboral, a los obreros, a los campesinos, a los sectores más olvidados del país, en este caso por Pedro Castillo. Tenemos que pronunciarnos porque si gana Keiko Fujimori la corrupción va a quedar impune y más aún, el fiscal José Domingo Pérez va a ir preso, pues la candidata de Fuerza Popular le tiene aversión por las acusaciones que le ha hecho ante el Poder Judicial”, declaró Rosales a La República.

El sindicalista manifestó que con un Congreso sin mayoría absoluta y tan fraccionado, Pedro Castillo no podrá hacer lo que él quiera. “Se le va a poner condiciones, no podrá ser un gobierno extremista. Además, la CGTP no le dará un cheque en blanco y todos los trabajadores, los obreros y la población estará vigilante”, advirtió.

Carlos Rosales lamentó que algunos sectores de derecha hayan salido a decir que un eventual gobierno de Pedro Castillo convertiría a Perú en Venezuela. “Eso es una mentira con la cual quieren atemorizar al elector”, recalcó.