Vizcarra sobre inhabilitación: “Nos defenderemos en todas las instancias”

Martín Vizcarra, expresidente y virtual congresista señaló que buscarán revertir la medida tomada este viernes 16 de abril en el Pleno del Congreso, que lo inhabilitó del ejercicio de la función pública por 10 años, debido a su vacunación irregular contra la COVID-19 con las dosis extras de Sinopharm otorgadas para los ensayos clínicos de la Universidad Cayetano Heredia, cuando aún era jefe de Estado.

“Al mismo estilo de las dictaduras, este Congreso, que ha perdido toda legitimidad, pretende eliminar a sus enemigos políticos a través de unos cuantos votos. Esto no ha terminado nos defenderemos en todas las instancias hasta revertir esta ilegal e inconstitucional decisión ”, manifestó a través de sus redes el exmandatario.

Foto: captura Twitter

El virtual parlamentario de Somos Perú sostuvo que no tuvo oportunidad de ser escuchado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que, pese a haber enviado un documento a la Mesa Directiva para posponer la sesión de este viernes debido a que su defensa técnica no podía estar presente, tampoco ha sido tomado en cuenta.

“Hoy hemos presentado un nuevo documento al Congreso de la República a través de nuestro abogado y sin embargo no ha sido acogido, ¿puede comprenderse y entenderse que esta situación se haya tomado sin escucharnos una sola vez en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Y hoy día es la primera citación del Pleno pero no nos escuchan”, acotó el ex jefe de Estado en declaraciones a la prensa.

Vizcarra acusa al Congreso de no respetar el debido proceso

“Obviamente no se ha respetado el debido proceso en ninguna de las decisiones que han tomado, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la comisión permanente y hoy (viernes 16) en el Congreso. En consecuencia, no tenemos la menor duda de que esta decisión va a ser revertida ”, advirtió Vizcarra Cornejo sobre lo ocurrido.

Como se informó, el pleno del Parlamento aprobó con 86 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la inhabilitación del exmandatario Martín Vizcarra por 10 años, por lo que queda impedido para ejercer cargos públicos.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.