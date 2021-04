Mazzetti: No se ha justificado el aparente daño a la población

Pilar Mazzetti estuvo presente este viernes en la sesión del Pleno del Congreso. En la convocatoria, la extitular de Salud refirió que en el informe final de la comisión encargada no se ha determinado que por su inoculación irregular haya ocasionado alguna afectación a la ciudadanía.

“No se ha tipificado con exactitud las infracciones constitucionales supuestamente cometidas y el aparente daño ocasionado a la población, a pesar de que todavía quedan vacunas”, señaló.

Pese a ello, comentó que haber recibido de las dosis extras que entregó el laboratorio chino Sinopharm para el estudio clínico fue un “error de criterio y político”.

“ He cometido un error de criterio, un error político con respecto a una vacuna existente en un ámbito privado, con un marco regulatorio que fue aprobado meses atrás por las autoridades competentes, que no son el despacho ministerial”, agregó.

“Precipitación evidente a lo largo del proceso”

Al iniciar la sustentación, la exministra cuestionó que no se le haya permitido la reprogramación del Pleno, debido a que su abogado defensor no pudo estar presente en esta fecha por tener otro compromisos laborales.

“Asisto hoy ante el pleno del Congreso, me temo que sin mi abogado defensor, habiéndose negado una reprogramación que hemos presentado. Quisiera hacer presente que por esta ausencia de flexibilidad y lo que nos parece una precipitación evidente a lo largo del proceso, y por una insuficiente comprensión de los señores congresistas , se ha puesto en riesgo la protección y la defensa de los derechos que la Constitución me garantiza”, sostuvo.

Además, aseguró que la indagación ha tenido “errores” y que la sanción propuesta para ella no es acertada.

“Pensamos que existen errores en este proceso, errores que nos parecen graves en la adjudicación de responsabilidad que se me imputa. La evaluación de los hechos que se ha realizado nos parece incorrecta y que carece de consistencia. Por lo tanto, la sanción que se me pretende imponer no guarda relación alguna con la conducta que he seguido en el desempeño de mi cargo de ministra de Estado”, indicó.

“No he sido testigo de esa conversación”

Por otro lado, Mazzetti Soler volvió a contradecir la versión de la excanciller Elizabeth Astete respecto al conocimiento que tendrían ella y el jefe de Estado, Francisco Sagasti, sobre la vacunación de la exministra de Relaciones Exteriores.

“En ningún momento he presenciado una conversación entre la señora exministra de Relaciones Exteriores y el presidente de la República. No he sigo testigo de esa conversación. Igualmente, quiero reiterar que en ningún momento se me ha consultado sobre la vacunación del expresidente Vizcarra ni del actual presidente ni de ningún otro funcionario importante”, apuntó.

