Elizabeth Astete se quiebra mientras exponía ante el Pleno del Congreso

La exrepresentante del Ministerio de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete se quebró durante su intervención ante el Pleno del Congreso. La exministra aseveró que no se aprovechó de su cargo para vacunarse con las dosis de Sinopharm (Vacunagate).

“Nunca me imaginé, en mis 48 años de carrera y 20 años como embajadora, con una mancha que afecta mi buen nombre y echa sombras sobre mi desempeño”, expresó Astete.

“Asumo la responsabilidad de mis actos y de mis omisiones... y espero que crean, porque es la verdad que al momento de vacunarme no tenía conocimiento de que se trataba de un proceso irregular ”, agregó.

En esa misma línea, reiteró que le comunicó su decisión de inmunizarse al presidente de la República, Francisco Sagasti, y a la exministra Pilar Mazzetti. Asimismo, dijo que una semana después de recibir la primera dosis, se lo informó a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez.

“Convencida de la regularidad del proceso de inoculación al término de una reunión el 21 de enero en Palacio, informé al presidente Sagasti y a la ministra Mazzetti las razones por las cuales tenía pensado vacunarme. Reitero que salí de Palacio con la certeza de que contaba con la anuencia del presidente”, detalló.

“ La primera ministra recién tomó conocimiento a la semana siguiente de mi vacunación , cuando le mencioné el tema luego de una reunión, ocasión en la que me dijo que si se lo hubiera consultado, me hubiera aconsejado no hacerlo”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacas de los temas que marcan la agenda nacional.