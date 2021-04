Lizárraga a Sagasti: “El Perú no es Lima, están dejando morir en regiones”

Luego de casi una semana de que en Talara, Piura, 13 personas con COVID-19 fallecieran por falta de oxígeno, la parlamentaria Carolina Lizárraga (Partido Morado) reprochó tal situación y la problemática de la insuficiencia de suministros para luchar contra la pandemia.

“Una tragedia en Piura al morir 12 personas que llegaron en estado crítico al Hospital II de Talara donde no hay oxígeno. Tampoco hay oxígeno en la parroquia San José Obrero que venía apoyando. No pueden ofrecer socorro a las personas porque hay escasez debido a que las plantas transformadoras tienen compromiso con hospitales, donde tampoco hay oxígeno ”, manifestó durante la sesión del pleno de este jueves.

Por ello, se dirigió al presidente de la República para criticar estos hechos: “Señor Francisco Sagasti, el Perú no es Lima, se está dejando morir a los adultos mayores de Piura y de muchas otras regiones”.

A su turno, su correligionaria Angélica Palomino también hizo un llamando al jefe de Estado con el mismo propósito, de que se priorice la inmunización de personas de la tercera edad en la región Piura, así como de miembros de la Policía Nacional del Perú.

“ En mi región Piura no hemos priorizado las vacunas para los adultos mayores y tampoco para los policías. Señor presidente: en Piura existimos. No es posible que en otras regiones la Policía ya esté en su segunda dosis y que en mi región no se haya destinado una sola vacuna para ellos”, expresó.

La legisladora de la Bancada Morada insistió en la importancia de contar con dosis para la región que representa en el Parlamento y deslizó unas últimas palabras al mandatario.

“Nuestros adultos mayores en la región Piura están esperando con toda la ansiedad. Démosles esa oportunidad de vida, y me uno a lo que mis colegas están diciendo: Señor presidente, auxilio, nos estamos muriendo en la región Piura ”, agregó.

Moción de interpelación a ministro de Trabajo

Asimismo, el congresista Franco Salinas, de Acción Popular, dijo que presentará una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Javier Palacios, en caso de que no se remueva del cargo a la actual presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Salinas López refirió que el pedido se sustenta en la elevada cantidad de fallecimientos por la COVID-19 en Talara, Piura. Los decesos ocurrieron por la falta de oxígeno en el Hospital II de dicha ciudad.

“Hemos exigido al presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros la destitución de la señora Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud. Si no lo hiciera, l a próxima semana, los congresistas por Piura estamos presentando una interpelación y una posterior censura al ministro de Trabajo porque las 13 muertes tienen que tener voz en este Parlamento”, dijo el congresista acciopopulista en la sesión del pleno.

