Congresista de AP presentará moción de interpelación a ministro de Trabajo

El parlamentario Franco Salinas, de la bancada de Acción Popular, anunció que presentará una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo, Javier Palacios, en caso de que no se remueva del cargo a la actual presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli.

Salinas López refirió que el pedido se sustenta en la eleva cantidad de fallecimientos por la COVID-19 en Talara, Piura. Los decesos ocurrieron por la falta de oxígeno en el Hospital II de dicha ciudad.

“Hemos exigido al presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros la destitución de la señora Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud. Si no lo hiciera, la próxima semana, los congresistas por Piura estamos presentando una interpelación y una posterior censura al ministro de Trabajo porque las 13 muertes tienen que tener voz en este Parlamento”, dijo el congresista acciopopulista en la sesión del pleno.

Al iniciar su intervención, el legislador pidió un minuto de silencio por las personas fallecidas. Aseguró que estos no murieron estrictamente por la COVID-19, sino por “la indolencia e ineficiencia del Poder Ejecutivo”.

Respecto a ese caso, el director del Ministerio de Salud de Talara, Robin Estrada Serrano, informó al diario La República que fueron alrededor de 20 decesos los reportados en los centros de atención de EsSalud y del Minsa.

Tras lo ocurrido, una comitiva liderada por la Red Asistencial de EsSalud-Piura y la Contraloría arribó a Talara el último lunes para iniciar las diligencias que esclarezcan lo ocurrido con el desabastecimiento de un isotanque que provocó la muerte de 13 personas en el Hospital II de EsSalud.

“Ejecutivo sale en defensa de grandes intereses económicos”

Por otro lado, Franco Salinas expresó su postura sobre la decisión del Ejecutivo de observar las normas aprobadas por el Congreso respecto al retiro de fondo de fondos de pensiones (AFP), compensaciones por tiempo de servicios (CTS) y Fonavi.

“En segundo lugar, y no menos importante, es lo que ha pasado ayer (14 de abril) en el Poder Ejecutivo, que sale nuevamente en defensa de los grandes intereses económicos privados al observar la ley de la AFP, de la CTS, del Fonavi. Además, con el descaro, llevar al Tribunal Constitucional la norma que va a permitir parar la usura de los bancos. Condenamos desde la bancada de Acción Popular ese acto”, apuntó.

El último miércoles, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, cuestionó las iniciativas que impulsó el Legislativo y confió en que la ciudadanía, pensionistas y trabajadores “superen la insensatez de estas normas”.

“El Congreso de la República ha creado una ley para decirle a los trabajadores y pensionistas: ‘Estoy dando una ley para que saques tu plata’. Lo que no les está diciendo es: ‘Saca tu plata para que ya no tengas jubilación . Saca tu dinero para que ya no tengas una especie de seguro de desempleo’”, afirmó.

