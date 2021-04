RMP sobre Castillo: “Si cede, probablemente gane la elección”

Rosa María Palacios sostuvo que el plan de gobierno de Perú Libre contiene propuestas que van en contra de las normas y tratados que rigen en la actualidad en el Perú.

La abogada señaló que Pedro Castillo podría salirse de los tratados internacionales y cambiar la Constitución para ejecutar sus propuestas; sin embargo, el Congreso de la República fragmentado sería un obstáculo.

En este contexto, el artículo 206 de la Carta Magna precisa que toda reforma debe ser aprobada por el Parlamento con una mayoría absoluta; es decir, 66 legisladores, y ser ratificada mediante un referéndum.

“El Congreso no lo tiene Castillo y en realidad no lo tiene nadie. Entonces, primer obstáculo, el señor Pedro Castillo no puede reformar la Constitución”, comentó.

Agregó que el plan económico del contrincante de Keiko Fujimori responde a propuestas de un partido de izquierda, pero de los años 80.

Palacios recalcó que, según la Constitución, el derecho a la propiedad es inviolable y el Estado tiene el deber de garantizarlo. Asimismo, este derecho fundamental es respaldado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros pactos que ha firmado el Perú para garantizar inversiones.

“No tiene nada de revolucionario, es un plan comunista, por el cual las personas en el Perú dejan de tener derecho de propiedad”, precisó.

La letrada advirtió que si Castillo logra expropiar a las empresas mineras del país, este está obligado a pagar en efectivo el íntegro del valor de las compañías y si se niega a hacerlo, el Perú podría ser llevado ante un tribunal internacional para posteriormente ser embargado.

“La teoría del señor Castillo es que estas empresas serán bien administradas por los gobernadores regionales. El plan es entregar a los gobernadores regionales Quellaveco, Toromocho, Yanacocha y demás”, dijo.

Recordó que este tipo de propuestas ya se tuvieron durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual llevó al país a la quiebra y causó daños ambientales por la explotación de los recursos naturales por parte del Estado.

“Vamos a ver si el señor Castillo cede. Si no cede nada, se queda con el 18% que ha sacado, pero si cede, probablemente gane la elección”, culminó.

