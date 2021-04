Partidos mueven sus fichas para la segunda vuelta

Los partidos políticos Perú Libre de Pedro Castillo y Fuerza Popular de Keiko Fujimori, empiezan a perfilar sus estrategias con miras a la segunda vuelta del próximo 6 de junio.

En la región Arequipa las bases que concentran la Federación Departamental de Trabajadores (FDTA), han adelantado su apoyo incondicional al representante del magisterio.

Jaime Quito, el virtual congresista por Arequipa, adelantó que no cambiarán sus propuestas, pero las aclararán y profundizarán. Postura respaldada por el secretario de la FDTA, José Luis Chapa, quien señala que respaldan el cambio de Constitución y la conformación de una Asamblea Constituyente.

En Cusco, la Federación Departamental de Trabajadores (FDTC), representado por Germán Santoyo, precisó que convocarán a una reunión virtual con sus bases para decidir a qué candidato apoyarán. Sin embargo, adelantó que personalmente no apoyará a Keiko Fujimori y que aún no decidió respaldar a Pedro Castillo. “Todavía tenemos pequeñas dudas, que no se convierta en otro traidor más”.

Por su lado, Juan Castillo, secretario general de Construcción Civil en Cusco dijo que respaldan a Pedro Castillo.

En la región Puno, donde fue contundente el voto a Perú Libre, el dirigente de la agrupación Adolfo Iruri señaló que ahora que están en segunda vuelta, empezarán los encuentros con representantes de gremios para consensuar acuerdos y apoyar a Pedro Castillo. Su objetivo a largo plazo es consolidar al partido e instituir un único frente de izquierda con base en todos los gremios.

La Unión de Comunidades del Sur, dijo que respaldarán a Pedro Castillo, si garantiza el cambio de la carta magna.

Por su parte el presidente del Consejo Regional de Decanos de Arequipa, Miguel Linares señaló que ambos partidos deben mostrar un “lenguaje más conciliador” y apuntar a ser un gobierno de concertación.

Acudirán a “Albertistas”

En Arequipa, la Secretaria Provincial de Fuerza Popular, Victoria Tuco, dijo que para asegurar la victoria de Keiko Fujimori empezarán a reclutar a los exmilitantes de los 90 y simpatizantes del expresidente, Alberto Fujimori para consolidar el “voto duro”.

Bajo ese criterio, hizo un llamado a todos los “Albertistas” para apoyar a su sucesora. Confesó, que ya han conseguido el apoyo de viejos líderes como los hermanos David y Juan Carlos Torreblanca, que años atrás, dimitieron de la organización por diferencias con Keiko Fujimori. Tuco, asegura, que ello ya se superó, por lo que respaldaron a la candidata en primera vuelta. También acudirán a exalcaldes que fueron autoridades durante el periodo de Alberto Fujimori.

La base Cusco de Fuerza Popular, representado por Raúl Matamoros fue más juicioso y dijo que esperarán los resultados al 100 % de la ONPE. Sin embargo, adelantó que como estrategia recurrirán a recordar a los peruanos todo lo que hizo Alberto Fujimori cuando fue presidente, “eso de no a Keiko, nos ha traído a la situación en la que estamos”. Expresó que esperan directivas de Lima para recurrir a alianzas y ante una eventual victoria fujimorista dijo que “la mayor venganza será hacer el mejor gobierno de la historia del Perú”.