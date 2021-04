La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, decidió admitir la solicitud de Edgar Alarcón, legislador de Unión por el Perú, para retrogradar la sesión plenaria donde se evaluará la acusación en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

“Estamos entendiendo perfectamente el argumento que usted ha esgrimido respecto a que se ha quedado sin abogado. (...) Vamos a conceder el plazo correspondiente para culminar con esta sesión y lo citamos para continuar la misma el día viernes 16 de 2021 a las 12 del día para que pueda concurrir con su nuevo abogado”, expresó Vásquez Chuquilín.

Estaba previsto que Edgar Alarcón presentara su defensa ante el pleno, pese a no contar con abogado, sin embargo, el parlamentario usó solo unos minutos para argumentar que no tendría una correcta forma de presentar sus alegatos.

“Al parecer, con el oficio 223, recibido el día de ayer en mi despacho, usted no habría entendido bien el contenido de este documento. A partir de ayer, a mediodía, me he quedado sin abogado defensor . No tengo abogado defensor que me defienda”, señaló el excontralor.

Además, Alarcón Tejada indicó que, de acuerdo con lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) era válido que se le otorgue un “plazo razonable” para que consiga un nuevo defensor.

“Al amparo de la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, reconocido en el artículo 8.2.C de la CIDH, corresponde solicitarle a su despacho y señores congresistas que me pongan un plazo razonable para la designación y preparación de mi nuevo abogado”, apuntó.

Alarcón había pedido reprogramación y fue negada

Días atrás, el excontralor intentó que esta sesión no tuviera lugar, a fin de dilatar más su caso, argumentando que su abogado Humberto Abanto renunció y debía buscar una nueva defensa.

Ante dicha solicitud, la presidenta del Parlamento, Mirtha Vásquez, informó que no se suspendería el pleno y que Edgar Alarcón “deberá hacer uso de la palabra y ejercer su derecho a la defensa” respecto a la denuncia 371 aprobada en la Comisión Permanente el pasado 5 de marzo.

Además, precisó que su defensa técnica podrá acudir en una nueva fecha para que tenga la posibilidad de “realizar la exposición respectiva, debiendo adoptar las previsiones del caso para evitar constantes dilaciones”.

