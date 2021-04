Debate sobre informe del caso Richard Swing se reprogramó para este viernes 16

El debate del informe final del caso Richard Swing tendrá lugar este viernes 16 de abril, a las 12.00 p. m. Así lo dispuso la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, ante el pedido del titular de la Comisión de Fiscalización, Héctor Maquera (Unión por el Perú).

Maquera Chávez envió un oficio en el que solicitó aplazar la sesión debido a que fue el último 7 de abril que asumió la dirigencia de dicho grupo de trabajo parlamentario y requería “evaluar el informe”.

Durante la sesión del pleno, tomó la palabra para precisar que la reprogramación responde también a que no ha podido instalarse en las oficina de la comisión, que anteriormente estuvo presidida por Edgar Alarcón (Unión por el Perú).

“Aún no se nos ha transferido toda la documentación necesaria que debe de haber en las oficinas de la Comisión de Fiscalización. No he podido ocupar la oficina . Esa es la razón por la cual está pendiente”, detalló.

La solicitud no tuvo oposición por parte de los legisladores de las diferentes bancadas, por lo que se suspendió el pleno y se agendó para este viernes.

La agenda para la sesión de este 13 de abril contemplaba el análisis del informe final del caso Richard Swing, donde se investigó los procesos de contratación irregular en el Ministerio de Cultura del cantante Richard Cisneros. Dicho informe también recomienda la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra por 10 años de la función pública.

Aplazan sesión donde evaluarán acusación contra Edgar Alarcón

Por otro lado, Mirtha Vásquez, decidió admitir la solicitud de Edgar Alarcón, legislador de Unión por el Perú, para reprogramar la sesión plenaria donde se evaluará la acusación en su contra por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

“Estamos entendiendo perfectamente el argumento que usted ha esgrimido respecto a que se ha quedado sin abogado. (…) Vamos a conceder el plazo correspondiente para culminar con esta sesión y lo citamos para continuar la misma el día viernes 16 de 2021 a las doce del día para que pueda concurrir con su nuevo abogado”, expresó Vásquez Chuquilín.

Estaba previsto que Edgar Alarcón presentara su defensa ante el pleno pese a no contar con abogado; sin embargo, el parlamentario usó solo unos minutos para argumentar que no tendría una correcta forma de presentar sus alegatos.

“Al parecer, con el oficio 223, recibido el día de ayer en mi despacho, usted no habría entendido bien el contenido de este documento. A partir de ayer, a mediodía, me he quedado sin abogado defensor. No tengo abogado defensor que me defienda ”, señaló el excontralor.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.