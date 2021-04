Alcalde de Cusco sorprendido por resultados en elecciones presidenciales

El alcalde de Cusco, Víctor Boluarte Medina, retomó sus funciones como autoridad luego de recibir su alta médica tras padecer de la COVID-19. Aunque su salud no se vio complicada, pidió no subestimar la enfermedad. “Es importante no confiarse, muchos creen que es una gripecita, un dolor de cabeza y, por el contrario, muchas veces se agrava”, expresó.

Por otro lado, el burgomaestre calificó como “sorpresivos” los resultados presidenciales que ponen en un escenario de segunda vuelta a Pedro Castillo (Perú Libre). “Los candidatos que pasen tienen que hacer un esfuerzo por concertar, tienen que dialogar, porque con posiciones extremas no se va a gobernar el Perú”, agregó.

Sobre el respaldo que obtuvo el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, manifestó que esto responde a un sentir de la población. “Definitivamente hay una expresión de frustración, de reclamo, en el Perú lo hay”.

La autoridad resaltó que el diálogo tiene que ser la base para un gobierno eficiente.

Finalmente, se refirió al rol que deberían cumplir los congresistas que sean electos para representar a la región del Cusco. " Que hagan quedar bien al Cusco, que tengan la solvencia profesional y académica”.