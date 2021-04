14 congresistas votaron a favor de aprobar la moción de censura contra Sagasti

Fueron 14 congresistas que votaron a favor de aprobar a debate la moción de censura en contra del presidente Francisco Sagasti, que fue presentada a la Mesa Directiva por el congresista de Unión por el Perú (UPP), Posemoscrowte Chagua.

La discusión de la medida sancionadora no fue aprobada ya que 64 parlamentarios mostraron su postura en contra y 18 que votaron en abstención.

En tanto, los legisladores que votaron a favor fueron:

Congresista Partido Freddy Llaulli Acción Popular Jesús Arapa Acción Popular Alfredo Benites Frepap Yessica Apaza Unión por el Perú Absalón Montoya Frente Amplio María Teresa Cabrera Podemos Perú Posemoscrowte Chagua Unión por el Perú Héctor Maquera Unión por el Perú Javier Mendoza Unión por el Perú Edgar Alarcón Unión por el Perú Rubén Pantoja Unión por el Perú César Gonzales Somos Perú Jim Mamani Nueva Constitución Martha Chávez no agrupada

La sesión programada para este martes 13 de abril tenía como agenda principal ver la denuncia constitucional en contra del congresista de Unión por el Perú Edgar Alarcón, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando era contralor general de la República.

El informe acusatorio sería sustentado por la congresista Felícita Tocto de Descentralización Democrática, luego de que este fue aprobado por la Comisión Permanente.

Sin embargo, la representación nacional decidió primero discutir si se admitía a debate la moción de censura, que según el documento presentado se basaba en las últimas declaraciones de la excanciller Elizabeth Astete, sobre el supuesto conocimiento del jefe de Estado acerca de su vacunación irregular.

“Por haber incurrido en actos incompatibles con la dignidad de su cargo e infringido la Constitución, causando así, un inconmensurable daño moral a nuestra República en un contexto de crisis”, precisó el oficio.

Denuncia contra Alarcón sigue dilatándose en el Congreso

La sesión prosiguió con la denuncia en contra de Alarcón, sin embargo el parlamentario solicitó la reprogramación pues afirmó que se encontraba sin defensa.

“Al parecer, con el oficio 223, recibido el día de ayer en mi despacho, usted no habría entendido bien el contenido de este documento. A partir de ayer, a mediodía, me he quedado sin abogado defensor. No tengo abogado defensor que me defienda”, señaló el excontralor.

Ante esto, la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez, anunció que el viernes 16 de abril se volverá a retomar el caso ante el Pleno, para brindarle el tiempo prudente de conseguir un nuevo abogado para que pueda ejercer su derecho a defenderse.

