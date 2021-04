En estas Elecciones Generales 2021, la ciudadanía del Perú escogió a sus candidatos para la presidencia, pero también a las agrupaciones políticas y postulantes al Congreso de la República para el periodo 2021-2026.

Un total de 20 organizaciones políticas presentaron sus listas de candidatos al Parlamento para Lima Metropolitana, las 25 regiones del Perú y los peruanos en el extranjero. De todos ellos, solo 130 podrán integrar el Poder Legislativo, de acuerdo con la cifra repartidora de escaños y con la valla electoral que debe superar cada partido.

Si una agrupación no obtiene el 5% de los votos válidos (6% en el caso de alianzas) o no coloca al menos siete representantes en más de un distrito electoral, no tendrá parlamentarios y perderá su inscripción . En esta nota, podrás revisar cuál sería la composición del Congreso durante los próximos cinco años, según las primeras proyecciones.

Posible conformación del Congreso 2021

De acuerdo con los resultados a boca de urna de América TV – Ipsos Perú, este es el porcentaje de votos obtenido por cada agrupación política. A partir de estas cifras, unos 11 partidos habrían pasado la valla electoral:

Acción Popular: 10,7%

Perú Libre: 10,7%

Fuerza Popular: 9,5%

Renovación Popular: 8,8%

Avanza País: 8,4%

Flash Electoral Congreso. elecciones 2021. Foto: captura/América TV

Alianza para el Progreso: 7,9%

Juntos por el Perú: 7,7%

Somos Perú: 6,4%

Victoria Nacional: 5,7%

Podemos Perú: 5,6%

Flash Electoral Congreso. elecciones 2021. Foto: captura/América TV

Partido Morado: 5,4%

Frepap: 4,3%

PPC: 2%

Partido Nacionalista: 1,7%

Unión por el Perú: 1,7%

Flash Electoral Congreso. elecciones 2021. Foto: captura/América TV

Frente Amplio: 1,2%

RUNA: 0,8%

Democracia Directa: 0,8%

Perú Patria Segura: 0,7%.

Partido Contigo: 0%

Flash Electoral Congreso. elecciones 2021. Foto: captura/América TV

Según el cálculo de la cifra repartidora hecha por Ipsos Perú con base en estos resultados, la distribución de curules sería la siguiente:

Acción Popular: 23 curules

Perú Libre: 28 curules

Fuerza Popular: 16 curules

Renovación Popular: 11 curules

Avanza País: 10 curules

Alianza para el Progreso: 14 curules

Juntos por el Perú: 8 curules

Somos Perú: 5 curules

Victoria Nacional: 5 curules

Podemos Perú: 6 curules

Partido Morado: 4 curules.

¿Qué es el conteo rápido?

El conteo rápido es una proyección realizada a partir de resultados escrutados en las mesas de los centros de votación, por lo que es más precisa que los resultados a boca de urna lanzados horas antes.

¿A qué hora serán anunciados los resultados oficiales?

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, indicó que los primeros avances de resultados del conteo de votos serán revelados a las 11.30 p. m. del domingo 11 de abril, día de las elecciones. Sin embargo, evitó detallar cuál será el porcentaje del conteo que registrarán estos adelantos.

Primer informe oficial será a nivel nacional y con un nivel de muestra amplio. Foto: JFarfán/La República.

Resultados a boca de urna en Elecciones 2021: ¿Qué es?

Los resultados a boca de urna son estadísticas procesadas a partir de sondeos realizados afuera de los locales de votación el mismo día de las elecciones. Debido a que algunos encuestados podrían mentir en su declaración, estos resultados ofrecen un margen de error considerable.