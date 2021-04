“Es necesario que no haya monopolios en el país y que los multimillonarios paguen sus impuestos”

-¿Qué tantas complicaciones tuvo usted al participar en esta contienda electoral, y en plena pandemia?

-Es bien difícil, no tanto por la pandemia, sino por competir con políticos que son operadores de la corrupción, de los monopolios, competir con todos ellos que tienen mucho dinero y que pueden poner carteles inmensos y yo solo con algunos volantitos y afiches chiquitos. Es bien duro, es muy complicado. Es como una lucha entre David y Goliat.

-A pesar de esa lucha titánica, en una reciente encuesta a usted ubican en el primer lugar, entre los candidatos de Juntos por el Perú. ¿A qué atribuye usted esa posición?

-No me lo esperaba. Gracias a las personas que me dan la preferencia. Me alegra y es por el respaldo de mis compañeras trabajadoras de limpieza de todos los distritos, porque yo las represento. Muchos me conocen desde hace años, a través de los sindicatos y las federaciones de limpieza. Es el respaldo de ellas, como de los trabajadores de empresas, como Prosegur, Ripley, Tottus, Cogorno, entre otras y también de las trabajadoras del hogar. Están constantemente llamándome para pedirme material, el diseño para que ellos manden a imprimir los volantes y afiches. Ese es el sentir de todas ellas. Todas están poniendo el hombro para salir adelante.

-¿Qué es lo medular de su propuesta para llegar al Congreso?

-Es luchar por el trabajo digno, consiste en eliminar las tercerizaciones, los contratos CAS, los contratos de locación, que son muy perjudiciales para los trabajadores. La mayoría de municipalidades están aplicando este tipo de contratos, y por eso es que esa es mi lucha. Es lo primordial que haré de llegar al Congreso. También promover una ley para proteger a los dirigentes sindicales. Porque cuando el empleador se entera que estás armando el sindicato o inscribiendo el sindicato, lo primero que hace es volar cabeza de los líderes sindicales. Eso pasa en todos los sectores, no solo en limpieza pública.

-Pero ya existe una ley de libertad sindical que le da amparo a los dirigentes a ejercer esa labor. ¿O no se está cumpliendo?

-No se está cumpliendo y si ocurre es muy suavecito. No tiene la fuerza que diga que si un dirigente es despedido fraudulentamente el empleador será sancionado, algo que implique sanción, que incluya la cárcel por despido arbitrario.

-¿Qué opinión tiene sobre los candidatos que no pagaron impuestos?

-Es necesario que no haya monopolios en el país y que los multimillonarios paguen sus impuestos. ¿Cómo es posible que haya candidatos que deban impuestos a nuestro país, y que el Tribunal Constitucional haya perdonado a Telefónica?, ¿cómo es posible que deban al pueblo ese dinero?. Imagine cuántos hospitales, cuántas camas UCI se pudo construir con todo ese dinero que nos deben. Si queremos reactivar nuestro país, se debe mejorar la salud, la educación y para ello se debe empezar con que los empresarios se pongan a derecho. Hay muchas mineras que no pagan impuestos, es momento de exigir que se pongan a derecho y que cumplan como cualquier otro ciudadano que paga sus impuestos. Es momento de ponerle un alto y de que paguen sus impuestos.

Candidata Isabel Cortez, representante de las trabajadoras de limpieza pública.

-Algo que me llama la atención es que usted, en pleno verano, ha realizado su campaña con su uniforme de operaria de limpieza pública. ¿No temía deshidratarse?

-Como llevo 18 años trabajando en limpieza pública, manteniendo limpia y saludable, la ciudad, ya estoy acostumbrada a mi uniforme. Además la tela es especial para este modo de trabajo, incluso los zapatos también. Cumplo con todos los protocolos que nos da el ministerio de Salud. Además esa soy yo, soy trabajadora de limpieza pública, soy barrendera, y con esa verdad me presento ante el pueblo que va a elegir. Y así seré en el Congreso, mostrar lo que soy.

-Pero al llegar al Congreso, obviamente es diferente la labor que va a realizar, que es legislativa, fiscalizadora. ¿Usted, de llegar al Congreso va a ir con el uniforme de limpieza pública?

-Claro. ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Acaso por llegar al Congreso voy a dejar se ser barrendera? Al Congreso voy a ir a luchar por el derecho de los trabajadores. Soy una representante de los trabajadores, a defender sus derechos, a recuperar los derechos que nos han robado durante décadas, por la reivindicación de los trabajadores voy a ir al Congreso.