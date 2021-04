Congreso quiere inhabilitar mañana a Martín Vizcarra, a un día de las elecciones

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe que recomienda sancionar con inhabilitación para ejercer cargo público al expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti y Esther Elizabeth Astete por aplicarse la vacuna experimental de Sinopharm.

La decisión se aprobó con 26 votos a favor y ninguno en contra. La presidenta del Congreso debe agendarla para que se debata y apruebe en el pleno. Un sector de congresistas reclama que se realice este sábado, 10 de abril, un día antes de las elecciones generales.

Martín Vizcarra es actual candidato al Congreso por Somos Perú con el Nº 1. El Parlamento plantea inhabilitarlo por 10 años, con el objetivo de que si sale elegido, no pueda asumir el cargo en el Parlamento.

Para las exministras Mazzetti y Astete se pide una sanción de ocho años y un año, respectivamente. El informe, sustentado por el congresista Ali Mamani, sostiene que Vizcarra y las exministras habrían recibido la vacuna china con el objetivo de favorecer a Sinopharm.

El expresidente Martín Vizcarra y las exministras Mazzetti y Astete tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Martín Vizcarra lamentó que en el peor momento de la segunda ola del Covid-19, el Congreso se dedicara a perseguirlo. En la mañana se debatió la acusación constitucional y, en la tarde, el informe de la comisión investigadora del vacunagate.

El informe de la comisión investigadora, también aprobado en la tarde, recomienda denunciar a Vizcarra por los mismos hechos, por los que horas antes ya se había decidido sancionarlo con la inhabilitación pública.

Vizcarra y las exministras reconocen que se aplicaron la vacuna de Sinopharm, pero que no hubo mala intención, ni deseo de favorecer al fabricante.

El expresidente señaló que en una visita oficial a la Universidad Cayetano Heredia solicitó al doctor Germán Málaga ser parte de los voluntarios de prueba, tal como aparece en un video que presentó como prueba.

“Esto es una venganza, es una persecución política, el tema legal es un pretexto para sacar a un contrincante de una contienda electoral, estamos a tres días de las elecciones , dejemos que el soberano se pronuncie, yo no estoy aquí para convencerlos de nada. 100 personas no me van a quitar ese derecho, estamos en carrera electoral y cualquier decisión que se tome aquí no tomará efecto en las próximas elecciones del domingo 11 de abril”, afirmó Vizcarra.

Un nutrido grupo de simpatizantes de Somos Perú llegó hasta la sede del Congreso para expresar su respaldo al expresidente y rechazar los informes del Congreso.

Justicia. El expresidente Martín Vizcarra ha presentado una acción de amparo ante el 6º Juzgado Constitucional de Lima y ha pedido una medida cautelar a la CIDH. Su abogado Fernando Ugaz dice que la acusación afecta el debido proceso.

