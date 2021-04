Pedro Castillo: “Si el pueblo nos da la facultad, cerraremos el Congreso”

Pedro Castillo, candidato a la Presidencia de la República por Perú Libre, reiteró que dentro de su propuesta, si logra ganar las elecciones, está la opción de disolver el Congreso, así como desactivar el Tribunal Constitucional. Esto bajo un cambio de la Constitución, ya que considera que es fundamental “dejar de proteger corruptos”.

Castillo indicó que el Congreso de la República “se ha visto obligado” a aprobar por leyes “que no están en sintonía con la población”; Además, puso el foco en el Gobierno Central tras no haberlas promulgado, si no que en su lugar haya presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“¿Para qué está el Tribunal? ¿Para defender al pueblo o para defender a una Constitución que ya no da para más? Los magistrados están defendiendo a una Constitución que ha terminado con todos los derechos y con el saqueo del país. Los magistrados tienen que convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo para defender derechos constitucionales”, manifestó a RPP.

El principal postulante de Perú Libre reconoció que para llevar a cabo sus propuestas deberá plantear al Congreso la urgencia del cambio de la Constitución. Cuando se le preguntó sobre un eventual escenario en el que el Parlamento se oponga a esta idea, el candidato indicó que “habrá que hacer lo que dice el pueblo” y “asumir las facultades presidenciales”.

“ Si el pueblo clama que haya una Constitución, que se instale una Asamblea Nacional Constituyente , y hay un Congreso que está fraccionando, viendo sus intereses políticos, económicos y de grupo, cuál vale más, ¿el interés personal o el del país”, añadió sobre la opción de que acuda a una nueva disolución del Congreso.

“Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo. Todo va a ser con el pueblo. Si el pueblo nos da la facultad, lo haremos (cerrar el Congreso) . Espero que haya un Congreso distinto esta vez y piense en el pueblo antes que en sus intereses”, complementó respecto a la posibilidad de que el Parlamento no atienda sus demandas.

Pedro Castillo también detalló que existen “muchas personas identificadas con el país” que podrían convertirse en los nuevos magistrados bajo elección popular; no obstante, cuestionó que actualmente este organismo sea elegido por el Congreso de la República pese a estar “totalmente deslegitimado y bajo intereses”.

“ El nuevo Tribunal Constitucional debe ser elegido por mandato popular y cada uno de los magistrados no va a depender de una bancada que lleva intereses políticos y económicos de su entorno; sino que tiene que convertirse en los verdaderos tribunos del pueblo para defender no una Constitución mafiosa, sino los derechos del pueblo”, sentenció.

