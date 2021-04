Mazzetti: “La magnitud del trabajo realizado no se condice con la sanción”

La Comisión Permanente del Congreso sesionó este jueves 8 de abril para determinar la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la exministra de Salud Pilar Mazzetti, la excanciller Elizabeth Astete y el expresidente Martín Vizcarra, en el marco del caso Vacunagate por su inoculación irregular.

Durante sus descargos ante el Pleno, Mazzetti Solier indicó que le parecía desproporcional la sanción que buscaban aplicarle, ya que no se estaba tomando en cuenta el trabajo que ha realizado en el cargo.

“ La magnitud del trabajo realizado desde el año pasado no se condice con la propuesta de sanción , no se advierte siquiera sentido de proporcionalidad y refleja, en realidad, disculpen, un fenómeno de arrastre en un contexto político enraizado donde parece primar el interés por aplicar sanciones a otros involucrados”, señaló en su intervención.

En esa línea, afirmó que cualquiera sea el proceso que continúe en su contra o sanción que se le imponga, ella seguirá trabajando por el Perú desde donde se encuentre.

“ He reconocido y pagado el precio político, he pedido disculpas , pero de ahí a decir que no se ha protegido los intereses nacionales y no se ha trabajado al servicio de la Nación hace ver que no se ha evaluado en forma integrada la situación y, sobre todo, la magnitud de los esfuerzos realizados y se ha pasado por encima de los resultados obtenidos”, refirió.

Permanente aprobó informe para inhabilitar a Mazzetti

Con 25 votos a favor, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 8 años de la función pública a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, tras revelar que se vacunó de manera irregular la dosis de Sinopharm en enero.

Según el informe presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la extitular del Ministerio de Salud (Minsa) incurrió en infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución, por lo que se recomienda su inhabilitación.

