Daniel Urresti: “Fujimori es el origen de nuestros problemas”

Con información de Gianella Aguirre/URPI-GLR.

El candidato presidencial de Podemos Perú, Daniel Urresti, respondió a su contendora Keiko Fujimori, quien ha ratificado su postura de darle el indulto a su padre de llegar a ser la próxima presidenta.

El también congresista tuvo contundentes palabras al respecto e indicó que él no lo haría. ” No hay indulto para Fujimori. Fujimori es el origen de todos nuestros problemas y la extensión de ese origen son sus hijos ”, aseveró el candidato.

Por otro lado, apuntó que es casi imposible que Keiko Fujimori salga elegida como la futura presidenta del Perú y que su alcance en las encuesta es producto de las personas que respaldan a su progenitor.

“Keiko Fujimori es imposible que salga presidenta. Se ha quedado con los votos duros de aquellas personas que la apoyan por el recuerdo de su padre” dijo Urresti.

Asimismo, se refirió al candidato Rafael López Aliaga, a quien se le ha criticado por tener varias empresas que son monopolios en el mercado, privilegio que no está permitido en las leyes peruanas.

”Se supone que la Constitución no permite monopolios; sin embargo, él es dueño del monopolio, mejor porque no ha pagado a la Sunat lo que debe”, expresó el candidato de Podemos.

Urresti, en la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) hecha para La República, se ubicó en el noveno lugar en la intención de votos. De igual forma, el mismo sondeo dio un empate técnico en los cinco primeros lugares de los aspirantes al Ejecutivo.

Urresti se compromete a devolver aportes a pesar de que no sería posible

En el penúltimo día de campaña electoral, Daniel Urresti llegó hasta la Plaza San Martín en el Cercado de Lima. Desde ahí firmó un compromiso en donde señaló que, de ganar las Elecciones Generales 2021, devolverá los aportes de la AFP, ONP y Fonavi.

“Hay miles de personas que han aportado hasta 15 años y no han recibido nada, y les dicen que no hay dinero. Plata hay, lo que pasa es que el Estado la invierte en obras que no necesitamos”, acotó luego de suscribir los documentos en donde se compromete a reembolsar las contribuciones.

Anteriormente, el candidato ha ofrecido este acto y, por parte de su partido Podemos, aseguraron que lo trabajarían en el primer mes de Gobierno. Sin embargo, esta promesa no es posible, según corroboró la alianza PerúCheck.

De acuerdo a jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para que pueda cumplirse, un presidente tendría que hacer un cambio en la Constitución, el que implica un proceso largo y significa que, en cuanto al tiempo, no sería posible programar una devolución en el primer mes de asumir la presidencia.

Asimismo, si el proyecto no cuenta con una aprobación mayoritaria del Congreso, no podrá prosperar. Además, el Ministerio de Economía señaló que ejecutar la devolución es materialmente imposible por no existir fondos acumulados.

