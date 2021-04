Arresto domiciliario de Alejandro Toledo será revisado el 15 de abril

El próximo jueves 15 de abril, desde las 9 a.m., el juez norteamericano Thomas S. Hixson evaluará si corresponde o no que el expresidente Alejandro Toledo mantenga su arresto domiciliario en el proceso de extradición que tiene en Estados Unidos.

Así lo ha programado el magistrado del distrito norte de California el último martes de esta semana. En la sesión virtual se debatirá si, debido a los incumplimientos judiciales de salida de su domicilio, el exmandatario procesado por el caso Odebrecht volverá a prisión.

Cronograma de audiencias para el próximo 15 de abril en California.

Desde marzo de 2020, Toledo se encuentra cumpliendo arresto domiciliario en Estados Unidos tras pagar un fianza de USD1.000.000 por intermedio de su esposa Eliane Karp y otros amigos.

La razón por la que se le revocó la prisión que cumplía en el penal de Maguire en el condado de San Mateo, California, fue por ser población de riesgo ante el COVID-19.

No obstante, desde abril del año pasado el juez Hixson reprendió a Toledo por no respetar diversas reglas de conducta como salir fuera de horario de su domicilio, por lo que expresó, según reportó en su momento Agencia EFE, que “es muy preocupante su falta de honestidad. No entiendo cuál es el objetivo”.

Extradición

Si bien la audiencia para debatir la procedencia o no la extradición de Toledo fue aplazada en varias ocasiones por recursos de la defensa así como las inconveniencias de la pandemia, la última fecha fue fijada para el jueves 23 de septiembre.

Desde agosto de 2020, cabe añadir, Alejandro Toledo fue acusado oficialemente por la Fiscalía de recibir $35 millones de la empresa brasileña Odebrecht y entregar las licitaciones de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Por esta razón, el fiscal José Domingo Pérez pidió en su contra que se le dicte 20 años y 6 meses de prisión efectiva por los delitos de colusión y lavado de activos.

La revisión y el control de esta acusación contra Alejandro Toledo y otros implicados aún está pendiente.

