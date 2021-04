Maquera reemplaza a Alarcón como presidente de la Comisión de Fiscalización

Con 10 votos a favor y 5 en contra, se acordó en la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización del Congreso retirar al congresista Edgar Alarcón del cargo de presidente para que lo asuma el parlamentario de Unión por el Perú, Héctor Maquera.

“ La razón por la que hemos acordado que el señor Alarcón dé un paso al costado, es por la acusación constitucional que tiene en curso ”, señaló Maquera durante la sesión.

Edgar Alarcón tiene una denuncia constitucional en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito, la cual fue presentada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Edgar Alarcón: “Me causa mucha extrañeza que se me pretenda reemplazar”

A pesar de haber dilatado el proceso en su contra en reiteradas ocasiones y negarse a responder al Área de Bienestar del Congreso para corroborar, de acuerdo al protocolo, que estaba contagiado con la COVID-19, el excontralor Edgar Alarcón remarcó durante la sesión virtual de la Comisión de Fiscalización que le causaba extrañeza que se le quiera reemplazar en el cargo.

“En ningún momento he dejado de ser miembro titular de la Comisión de Fiscalización, menos de ser el presidente. En razón a que no he renunciado, ni he sido censurado. Por este motivo, me causa muchísima extrañeza y sorpresa que en pleno ejercicio de mi derecho funcional de goce de licencia por enfermedad, se me pretenda reemplazar sin antes haber renunciado”, argumentó.

Congresista Maquera denuncia de chantaje a asesor de Edgar Alarcón

El congresista por Tacna, Héctor Maquera, denunció haber sido víctima de chantajes por parte del asesor del congresista Edgar Alarcón, Luis Palomino con respecto a la investigación de las presuntas irregularidades en la ejecución de obra del Proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital Hipólito Unanue, caso que investiga el propio Alarcón.

