El Poder Judicial reiteró su rechazo al pedido de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra al declarar infundada la apelación que presentó el Equipo Especial Lava Jato.

De acuerdo al documento al que tuvo acceso La República, la Sala de Apelaciones confirmó la comparecencia restringida interpuesta por el máximo órgano de justicia al exjefe de Estado el pasado 18 de marzo.

No obstante, la caución, por la condición económica de Vizcarra, que se fijó en un primer momento a S/ 100.000, aumentó a S/ 250.000, los que deberá cancelar y depositar próximamente en el Banco de la Nación.

Asimismo, esta redacción pudo conocer que la votación fue de 2 a 1, donde uno de los jueces emitió un voto singular. Con esto se determinó que el pedido de prisión preventiva interpuesto por el Ministerio Público vuelva a ser evaluado en el juzgado de origen.

Fue el fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Lava Jato quien presentó un recurso de apelación contra la decisión de María Álvarez Camacho, jueza que rechazó el pedido de prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra Vizcarra Cornejo al resaltar que no representa peligro de fuga ni de obstaculización.

Posteriormente, la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente evaluó la apelación presentada; no obstante, esta misma sala resolvió, por mayoría, “ declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva y, consiguientemente imponer la medida de comparecencia con restricciones contra el imputado Martín Alberto Vizcarra Cornejo en la investigación que se le sigue por el presunto delito de colusión agravada y otros en agravado del Estado”.

Sala de Apelaciones confirmó la comparecencia restringida para el expresidente Martín Vizcarra

Vizcarra: “En estos momentos me siento como un ‘chivo expiatorio’”

Martín Vizcarra había brindado sus descargos durante la audiencia del Poder Judicial que evalúa el recurso de apelación de la Fiscalía para insistir en el pedido de 18 meses de prisión preventiva.

El exjefe de Estado sostuvo que la Fiscalía “no tiene argumentos” para reiterar su pedido de meterlo a prisión para seguir con las investigaciones el caso Club de la Construcción que lo involucran por haber recibido supuestas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

Del mismo modo, aseguró que no evadirá la justicia a pesar de sentirse “perseguido políticamente” por la Fiscalía, ya que, según dijo, tiene hasta quince acusaciones constitucionales en el Congreso de la República, requerimientos de prisión preventiva, y además tuvo “tachas y exclusiones de representantes de otros partidos políticos”.

“En estos momentos me siento como un chivo expiatorio. Es decir, como (la Fiscalía) no tiene nada que mostrar en el caso Odebrecht y no tienen nada que demostrarme en el Club de la Construcción. Por tanto, no hay nadie en la cárcel en estos casos tan importantes. Entonces intentar meter a la cárcel a un gobernador regional, alguien que fue reconocido como el mejor gobernador regional del Perú”, manifestó el último 29 de marzo.

