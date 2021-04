La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso de la República no llegó a sesionar para elegir a su nuevo presidente por falta de quórum. Este resultado fue obtenido por tercera vez a pesar de que pasó casi un mes desde que retiraron a Egdar Alarcón de dicho cargo.

De acuerdo a Nelly Huamaní Machaca, vicepresidenta del grupo de trabajo parlamentario, la sesión de este lunes 5 de abril fue la tercera frustrada por la ausencia de sus colegas . Comentó que se reunirán por cuarta vez para este objetivo el miércoles 7.

“En las tres oportunidades no se ha contado con el quorum correspondiente. He convocado, he cumplido con mi función y ya estoy programando la cuarta convocatoria para el día miércoles, esperemos que asistan”, comentó en conversación con RPP.

La legisladora representante de la bancada del Frepap sostuvo que no buscan proteger a ninguna persona en particular, sino que solo cumple su función de convocar a las sesiones a pesar de que no cuenten con la asistencia necesaria.

“Hay que aclarar, respecto a las especulaciones, que la bancada del Frepap no está protegiendo a nadie porque yo, como estoy presidiendo la comisión como vicepresidenta, he convocado, he cumplido con mi función”, mencionó.

Por su parte, Wilmer Bajonero Olivas, de Acción Popular, señaló que los parlamentarios que faltaron a la sesión deben pronunciarse. “Todos los partidos tienen que asumir sus propias responsabilidades. Los congresistas de las otras bancadas que han faltado sin justificación alguna le deben una explicación al pueblo peruano”, acotó para el mismo medio.

Alarcón pide sustentar informa de caso Richard Swing

El legislador Edgar Alarcón, de la bancada Unión por el Perú, fue retirado de la Comisión de Fiscalización el 11 de marzo. El cambio fue anunciado desde noviembre de 2020, pero José Vega, vocero de la agrupación, recién envió el documento respectivo casi cuatro meses después.

En la sesión plenaria precisó que en representación de la bancada quedará como miembro titular Héctor Maquera Chávez, quien ahora debería asumir la presidencia.

Sin embargo, el miércoles 31 de marzo, Alarcón, que estaba de licencia por contagio de la COVID-19, solicitó, en su condición de presidente de la Comisión de Fiscalización , sustentar ante el pleno el informe final en el caso Richard Swing, que involucra al expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, no mostró ese interés para responder por la denuncia constitucional en su contra por enriquecimiento ilícito.

La Mesa Directiva de la entidad legislativa decidió suspender la sesión programada y postergarla hasta el 13 de abril para que el legislador investigado sustente el informe, pero también responda a la demanda que buscaría evitar.

