Comisión de Ética rechaza denuncia de Vizcarra contra titular de Subcomisión

La Comisión de Ética del Congreso rechazó la denuncia interpuesta por el exmandatario y candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, contra el titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Carlos Pérez Ochoa.

Los legisladores del grupo parlamentario decidieron por mayoría oponerse a la solicitud de Vizcarra de investigar al congresista de Acción Popular porque, según indica, había vulnerado su derecho a la defensa y el debido proceso al no haber tramitado su pedido para que se le proporcionen los descargos de las exministras de Salud Pilar Mazzetti, y de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.

Vizcarra también había indicado que se enteró por una publicación en Twitter del titular de la Subcomisión que la audiencia sería llevada a cabo el 22 de marzo, y supo el 24 de marzo, a través de un programa televisivo, que se había llevado a cabo la sesión y rechazaban su pedido contra el parlamentario Jim Ali Mamani.

Por su parte, el presidente de la SAC lamentó que el denunciante “use leguleyadas” para dilatar los procesos que tiene en su contra.

“Lamento que lo que tanto el señor Vizcarra reclama es precisamente lo que él hace con esta denuncia. He tenido que enterarme de ella por la comunicación de algunos periodistas. Es una más de las leguleyadas a las que está recurriendo este señor con tal de dilatar el tiempo ”, afirmó el pasado 26 de marzo a Canal N.

En ese mismo sentido, consideró que el expresidente utilizó el recurso porque le negaron la inhibición del parlamentario Jim Ali Mamani, a quien Vizcarra acusó de haber adelanto opinión sobre el proceso.

“El señor Vizcarra presentó un documento pidiendo la recusación, que es una figura que no existe en el fuero parlamentario, del congresista Mamani. Como no se le atendió o no se le dio la razón en ese pedido, porque es improcedente de plano, ahora pretende enfilar sus baterías contra la presidencia de la Subcomisión”, finalizó.

