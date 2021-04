De Soto sobre consensos partidarios: “Las personas se deben a su electorado”

El candidato a la presidencia por Avanza País, Hernando de Soto, se refirió a una posible alianza con otros partidos en caso de llegar a asumir el cargo de primer mandatario, ya que se espera que el próximo Congreso se encuentre dividido en, por lo menos, una decena de grupos políticos, según la tendencia observada en la última encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República sobre la intención de voto para las elecciones congresales.

De Soto afirmó que no apelará a grupos parlamentarios para conciliar ideas, sino a las personas de manera individual. Ante esto, se le increpó que se estaría “robando los especialistas” de otros partidos.

“No es robar. Hay esta idea increíble en el Perú que tenemos actualmente de que una persona que pase de un lado a otro es tránsfuga. No, las personas se deben a su electorado. Es una reforma que nosotros vamos a poner”, remarcó en entrevista para Canal N.

El candidato de Avanza País aseguró que no considera que un líder político ordene dentro de su partido. Por tanto, solo recurrirá a ellos en un tercer nivel.

“En el tercer nivel podría negociar con los líderes de los partidos políticos. Pero yo no doy por hecho de que los líderes políticos mandan en su propio partido ”, agregó.

Asimismo, descartó una posible reforma constitucional en caso de que las bancadas la pidiesen.

“ No podemos perder el tiempo en eso. Por una razón: todas las reformas que se piden se resuelven en la misma Constitución”, sentenció.

De Soto añadió posteriormente que explicará a la Nación que “lograr un Poder Constituyente significa, básicamente, suspender la legitimidad del Gobierno durante 3 o 4 años hasta que tengamos una nueva carta de juegos, lo que va a ocurrir es que no va a haber un solo inversionista que no va a entrar al Perú hasta no saber cuáles son las reglas del juego”.

