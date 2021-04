AAR: Es probable que tengamos un desenlace entre Lescano y De Soto o Keiko

Para Augusto Álvarez Rodrich, es probable que los candidatos presidenciales que se enfrenten en la segunda vuelta de las elecciones 2021 sean de centro-izquierda y centro-derecha.

A escasos días de la primera vuelta electoral, George Forsyth dio a conocer que dio positivo a la COVID-19. El candidato de Victoria Nacional mediante un video precisó que tiene comprometido el pulmón derecho.

“No podrá participar y tampoco podrá a ir a votar, es una desventaja para él en el último tramo, pero esperemos que lo pueda superar”, acotó el periodista.

Por otro lado, aseguró que Hernando de Soto ha despuntando en las últimas semanas pese a su vacunación en Estados Unidos y su mal desempeño en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones.

“Está avanzando y se perfila como uno de los que puede estar en la final, en la segunda vuelta”, manifestó.

No obstante, advirtió que la intención del candidato de Avanza País de gobernar sin conciliar con el Legislativo podría no ser tan factible, si el próximo Parlamento es obstruccionista y no se tienden puentes.

“Un Congreso como el que hemos visto va con el sable desenvainado, buscando enfrentamientos, censurar ministros y vacar presidentes, por lo tanto, el presidente debe darse cuenta de que el Congreso es un peligro público”, analizó.

Agregó que Rafael López Aliaga sigue disputando un pase a segunda vuelta, aunque, según las encuestas, su intención de voto va a la baja. En contra parte, Keiko Fujimori -continuó - ha remontado en las últimas semanas.

“Se lo van a disputar entre Hernando de Soto y Keiko Fujimori. Me parece que uno de los dos estaría en la segunda vuelta”, dijo.

Por otro lado, indicó que Verónika Mendoza continúa bien posicionada. No obstante, advirtió que Pedro Castillo le ha restado votos al igual que Gregorio Santos en las elecciones del 2016.

Desde su punto de vista, Yonhy Lescano tiene más posibilidades de pasar a segunda vuelta y ganar los comicios generales.

“La final puede enfrentar a un candidato de derecha e izquierda. Lo más probable es que tengamos un desenlace entre Yonhy Lescano y Hernando de Soto o Keiko Fujimori”, pronosticó.

