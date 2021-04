Para el antropólogo y analista político Percy Paredes Villareal, el alto porcentaje que aún se tiene de personas que no han definido su voto para las elecciones 2021, se debe mucho al desinterés de estar informados, también como ya ha pasado en otras elecciones, no se sienten representados, otros tras el debate se han desencantado y eso aumentaría el voto en blanco o viciado.

“El porcentaje de personas que no han decidido aún su voto, en estos días previos, es alto, a comparación de las anteriores votaciones. Pero se sigue teniendo el mismo patrón: los que definen por quién votar camino a sus centros de votación, hasta en la misma fila. Hay indecisos que se dejan influenciar por amistades, simpatías cercanas antes de votar y están los que no leen nada sobre elecciones, no le dan la importancia respectiva y prefieren votar en blanco o viciado”, detalló.

Luego, agrega: “Existen aquellos que esperaron el debate, pero este no tuvo a la altura que podía llenar la expectativa de los electores, haciendo que muy pocos sepan a quien inclinar su preferencia, mientras que existen los que no fueron convencidos y a ellos se suma los que se desencantaron del candidato que venían apoyando”.

Paredes Villarreal describe que el elector peruano también se puede medir por su grado académico.

“Si usamos las estadísticas que nos presenta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existe un 46% de electores en nuestro país que son personas que no han terminado la secundaria, hay un 42% que tiene estudios culminados, finalmente está el 11% que son profesionales y quienes les gusta analizar en detalle e informarse sobre las propuestas. Esto influye a la hora de saber elegir”, detalló.

Finalmente, acotó: “En estos días, los candidatos tendrán que mejorar el discurso o mostrar más sus propuestas, ya que estas cifras de indecisos hace ver que los candidatos no han logrado que se identifiquen con sus propuestas”.