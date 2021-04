Piden analizar inhabilitación de Vizcarra en próxima sesión de la Permanente

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Carlos Pérez Ochoa, envió un oficio a la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, en donde le remite el informe final del caso Vacunagate y pide que sea visto en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

A través de este documento el congresista de Acción Popular remarcó que le envía a la titular del Parlamento el informe, aprobado en su grupo de trabajo parlamentario, que contiene la denuncias constitucionales 423 y 427 sobre el juicio político contra el expresidente Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, por haber sido inmunizados de manera irregular.

Me dirijo a usted para saludarla cordialmente y, a la vez remitirle el Informe Final de las denuncias constitucionales 423 Y 427 (acumuladas) a 106 folios, sobre “Juicio político contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo, contra la exministra de Salud Pilar Elena Mazzetti Soler y la exministra de Relaciones Exteriores, Esther Elizabeth Astete Rodríguez”, se lee en el oficio.

Documento

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el último miércoles 31 de marzo, con 15 votos a favor, el informe que recomienda inhabilitar a Vizcarra Cornejo para ejercer cargos públicos por un período de 10 años.

En este también se considera que considera que Mazzetti incurrió en una infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política y se propone inhabilitarla para el ejercicio de la función pública por un plazo 8 años. Mientras que a Astete por solo un año, debido a que contemplan que “habría recibido la anuencia” del actual presidente, Francisco Sagasti.

Mamani señala que los plazos dependerán de Vásquez

El parlamentario Jim Mamani, quien se encargó de presentar el documento, aseguró que los plazos para ver este caso dependerá de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

“ Los siguientes pasos y los plazos van a depender mucho de la congresista Mirtha Vásquez , ya que ella preside la Comisión Permanente y el pleno del Congreso”, señaló Mamani a la prensa el último 31 de marzo.

“Cada caso es particular. Las diferencias que se pueden resaltar son las constantes mentiras tanto del señor Martín Vizcarra como de la señora Pilar Mazzetti y además que se vacunaron en lugares que no estaban autorizados, tal como lo señala el informe Carbone. A ello hay que agregar que no solo pidieron que se vacunen ellos, sino su entorno personal y laboral”, agregó

