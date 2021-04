De ser elegida congresista, el Cusco tendrá a la legisladora más joven de su historia. A sus 26 años, Ana Cecilia Lucana tiene preparación académica, formación política, experiencia laboral y trayectoria social para representar a su tierra en el Congreso.

-Estamos en la recta final de la campaña… ¿fue difícil?

-Fue una campaña dura, sin duda, hemos trabajado sin pausa desde diciembre, enfrentando a campañas millonarias, guerra sucia, acoso cibernético, etc., pero hemos avanzando con la ilusión que genera el cambio y la convicción de estar en el camino correcto. Sé que una voz joven, transparente, que habla claro, cuestiona y no le debe nada a nadie, asusta e incómoda a ciertos sectores que no quieren dar espacio a gente nueva.

-Qué significa #JóvenesHaciendoHistoria?

-Es nuestro lema, las juventudes estamos presentes en la vida política participando en marchas, iniciativas de voluntariado, defendiendo causas y aportando al país, mientras enfrentamos brechas y pocas oportunidades: por eso, es momento de dejar de ser “bolsones electorales”, tenemos que luchar para que la pandemia no nos cueste sueños y para eso, hay que estar donde se toman las decisiones. Los jóvenes hacemos historia todos los días superando dificultades y saliendo adelante, ahora nos toca escribir la historia del Perú al Bicentenario.

-¿Edad o capacidad?

-Mira, estoy muy orgullosa del equipo que me acompaña, en su mayoría jóvenes de varias profesiones, estudiantes, activistas y voluntarios que son el corazón y las mentes de esta campaña, no son “mano de obra” como en los espacios tradicionales, es más, nuestra Jefa de Campaña debe ser la más joven. Además, a mis 26 años puedo decir que tengo la preparación académica, formación política, experiencia laboral y trayectoria social para representar al Cusco en el Congreso. Así que ambas van de la mano, edad y capacidad.

-Dijiste que vas a jubilar a los dinosaurios políticos, ¿lo has hecho en esta campaña?

-Sin campaña millonaria, ni gobiernos regionales que ponen la maquinaria política, estamos poniendo en la agenda electoral temas fundamentales como la diversificación económica, la educación productiva, la alfabetización digital y ciencia y tecnología. Debatimos casi con todos, mostrando que hacemos política nueva, sin floro,s ni cuentos, con propuestas, sustento y empatía; evidenciando las mentiras, noticias falsas y disparates de quienes ni conocen las funciones congresales o quieren el poder a costa del engaño.

-¿Crees que vas a ganar con el voto joven?

-Sí, los jóvenes somos ese 30 % de la población electoral que tiene voz propia y peleare voto a voto esa representación, quienes creen en mi apuestan por más que ganar esta campaña, creen en el empoderamiento político de los jóvenes. Agradezco mucho el apoyo que recibimos, estamos listos y listado para representar a todo el Cusco.

-¿Qué vas a hacer en tu primera semana de congresista?

-Cumplir mi compromiso de renunciar al bono de representación, seguridad y seguro de salud privados, también nuestras oficinas descentralizadas de atención y canales digitales de comunicación, para trabajar de la mano de los cusqueños y rendir cuentas.

-En pocas palabras ¿Cuál es tu agenda parlamentaria?

-Fiscalización sobre nuestra agenda regional: aeropuerto internacional, masificación del gas, conexión vial, infraestructura hospitalaria, renegociación con FETRANSA y demás obras estratégicas, pero también promover el marco legal para el ordenamiento territorial, tecnificación de la agricultura, apoyo a los emprendimientos. Y como hago desde hace años, defender siempre los derechos de todos.

-¿El Partido Morado pasará la valla?

-La verdadera encuesta será el 11 de abril y en todo el Perú estamos trabajando para ganar, con Julio Guzmán y Flor Pablo en el ejecutivo, un equipo, plan de gobierno catalogado como el mejor y por supuesto, la Bancada Morada 2.0.

-Tus palabras finales…

-No perdamos la ilusión de que las cosas van a mejorar y nos espera un futuro prometedor. Vamos a salir de esta tomando buenas decisiones, la principal es en manos de quienes dejamos nuestro país. Así que votemos con convicción por la mejor opción, no por el mal menor.