Mendoza: Se convocará a todos los sectores políticos y empresariales honestos

La candidata presidencial por el partido Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, aseguró que, de llegar a Palacio de Gobierno, hará un llamado a todas las organizaciones políticas y privadas “honestas” que deseen apoyar en la atención de las prioridades del país.

“Se va a convocar a todos los sectores políticos y empresariales honestos y que pongan por delante la salud y la vida de la gente”, indicó Mendoza durante una entrevista con TV Perú.

Asimismo, la aspirante al sillón presidencial instó a la ciudadanía en general a repensar los valores que nos guían como nación, dejar atrás el lucro e impulsar el bien común, el orden y la planificación en el país.

Por otro lado, durante un encuentro virtual con estudiantes universitarios, Mendoza se comprometió a promover una reforma universitaria con el objetivo de garantizar la calidad educativa en los salones de educación superior y fomentar la ciudadanía .

“La universidad no puede ser una burbuja que esté al margen de los problemas del país. Nos debe ayudar a sentar las bases del desarrollo nacional y superar esa lógica colonial que todavía sobrevive en la educación y el país”, señaló.

La postulante presidencial agregó que la educación es un derecho, no una mercancía, por lo que un eventual Gobierno suyo destinaría el 6% del producto bruto interno para aumentar el presupuesto en este sector .

Verónika Mendoza: Nosotros no agacharemos la cabeza ante los poderosos

La candidata presidencial de Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, afirmó que buscará un consenso nacional con los partidos, pero no lo hará “con lo poderosos”, como hicieron gestiones anteriores.

“Hubo gobiernos que no cumplieron las expectativas, arrodillándose ante los poderosos el día número uno. Necesitamos diálogo y concertación con las fuerzas del Parlamento, pero no con corruptos y mafiosos (…) Lo que nosotros no queremos es que pase lo mismo. No haremos, lo que otros gobernantes, agachar la cabeza ante los poderosos. Precisamente es tiempo de cambiar eso”, señaló.

