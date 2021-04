Mendoza: Revisaremos las exoneraciones tributarias para saber cuáles anular

La candidata presidencial por el partido Juntos por el Perú (JP), Verónika Mendoza, aseguró que en un eventual Gobierno suyo se inspeccionará las exoneraciones tributarias para determinar cuáles mantener y cuáles eliminar.

“ Vamos a revisar las exoneraciones tributarias que les han costado a los peruanos cada año 15.000 millones de soles . Hay que revisar con cuáles nos quedamos y cuáles anulamos para que los sectores involucrados empiecen a pagar lo que corresponde, como bancos casinos, etcétera”, indicó Mendoza en entrevista para el diario El Peruano.

La aspirante al sillón presidencial sostuvo que esta será una de las disposiciones que ordenaría su administración para financiar medidas como la entrega de dos bonos universales, el crédito de 30.000 millones de soles para las mypes y la ampliación del presupuesto de inversión pública en dos puntos porcentuales del PBI cada año.

Verónika Mendoza

Asimismo, Mendoza Frisch afirmó que su gestión combatirá la evasión y elusión de impuestos. “No puede ser que empresas recurran al Poder Judicial con leguleyadas para no pagar lo que nos deben. No estamos hablando de expropiar o quitarles, no, estamos hablando de cobrar lo justo”, agregó.

De igual manera, la candidata presidencial reiteró que el cobro de impuestos a fortunas mayores de $ 100 millones contribuiría a combatir la crisis causada por la COVID-19.

“ Planteamos un impuesto a las grandes fortunas , a los multimillonarios del país, a aquellos que tienen una riqueza acumulada de más de 100 millones de dólares, que con un pequeño impuesto de 1% aproximadamente pueden poner el hombro para salir de la crisis aportando con algo que ni siquiera van a sentir”, añadió.

En esa misma línea, la postulante por JP se comprometió a promover “una gestión adecuada de las vacunas, la producción y distribución de oxígeno medicinal, así como el fortalecimiento del primer nivel de atención”.

“Luego de resucitar la economía a partir de la reforma tributaria que vamos a impulsar (...) vamos a aumentar progresivamente el presupuesto del sector Salud hasta llegar al 6% del PBI al final de nuestro Gobierno. Pero además de aumentar la inversión, vamos a garantizar la articulación entre sistemas que hoy están fragmentados y dispersos: Minsa, Essalud, sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que hoy actúan como islas. Es necesario articular esos sistemas, garantizar que la información fluya a partir de una política de gobierno transparente y abierta que tendremos, en general, para todo el sector público y, en particular, para el sector Salud”, sentenció.

