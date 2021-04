Puno: crisis de Acción Popular en tierra de Lescano

Acción Popular no le ayuda a Yonhy Lescano en su camino para llegar a palacio de gobierno. Al menos eso se evidencia en la base de Puno en donde los candidatos al Congreso están enfrascados en una guerra interna y con el pasivo de varias denuncias.

Ante la gravedad de la crisis partidaria, el comité político emitió un comunicado intentando poner a salvo a Lescano que pierde votos con esta reyerta. En esencia, precisa el documento, que quienes eligieron a Elmer Quispe Cahui y Jorge Luis Flores Ancachi como aspirantes al congreso fueron las bases, más no el postulante presidencial.

El caso más escandaloso lo afronta Elmer Quispe Cahui. Este tiene una demanda sobre filiación extramatrimonial para el reconocimiento de dos mellizos. Se trata de una similar acusación que afrontó en su momento el expresidente Alejandro Toledo, con su hija Zaraí.

El proceso está en el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Surquillo en Lima, desde el año 2019. Es decir, antes que Quispe Cahui, sea postulante del partido de la lampa.

Según la madre de los menores, Zaida Karina Apaza Aguilar, Quispe no asumió la responsabilidad con los niños. Esa sería la razón por la cual los mellizos fueron registrados sólo con los apellidos maternos.

Quispe Cahui, hizo sus descargos a los medios de comunicación en Puno. Admitió que la demandante fue su pareja. Sin embargo, negó que haya procreado a los niños biológicamente. Señaló que a la madre le donó sus espermatozoides a través de un laboratorio. Una versión compleja que finalmente la justicia debe aclarar.

La casa de las traiciones

El caso fue revelado por su compañero de fórmula, Jorge Luis Flores Ancachi que le devolvió el vuelto. Días atrás, Quispe Cahui señaló que Flores tenía una hija abandonada en un orfanato. La acusación fue desmentida por la madre de la menor.

Flores Ancachi, le lanzó el dardo a su colega de partido luego que se revelara que este afronta investigaciones por corrupción. Se citó la del colegio industrial 32, se recordó que cuando Quispe fue residente de la construcción de esta institución educativa recibió equipos que no sirven; además está implicado en la pérdida de materiales de construcción. También se reveló que se cambió el apellido materno “Mamani”, porque su abuelo no lo había considerado dentro de los derechos hereditarios. Los ataques entre ambos no cesan.

El caso aterrizó en un pronunciamiento partidario firmado por el representante del comité político de Puno, Renato Galindo Suca. En el documento se indica que los candidatos no fueron elegidos por Yonhy Lescano, sino en elecciones internas y que tanto Elmer Quispe como Jorge Luis Flores, serán reportados al Comité Político Nacional para ser sometidos a un proceso disciplinario dentro de los alcances de sus estatutos partidarios.

El pronunciamiento indica además que los militantes no comparten ni respaldan las acciones de ambos candidatos y se precisa que esperarán la decisión que tome el Poder Judicial, sobre el proceso que afronta Elmer Cahui, y después de ello, de ser el caso, el partido deslindará de manera categórica con el mencionado militante. El sociólogo Felipe Supo, consideró que Acción Popular, tiene enorme responsabilidad por permitir que postulen candidatos cuestionados.