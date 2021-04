Guzmán: Encuestas publicadas no tienen valor porque no recogen los debates

El candidato presidencial por el Partido Morado, Julio Guzmán, aseguró que la encuesta publicada este jueves 1 de abril por Datum carece de valor, debido a que el estudio se realizó del 27 al 29 de marzo, días antes del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Las encuestas publicadas no tienen mayor valor porque no recogen los días en los que se llevaron a cabo los debates. Les pido a los peruanos que vean el debate, es la única vez en la que los peruanos han podido contrastar las propuestas”, indicó en declaraciones difundidas por Canal N.

Asimismo, Guzmán condenó la conducta del candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, durante el debate y volvió a referirse a él como el “chaleco” del aspirante de Renovación Popular.

“Hay conductas que no podemos pasar, nos ha parecido inaceptable que haya un candidato que se preste de chaleco del señor López Aliaga para atacar a los demás postulantes cuando los peruanos lo que queremos es escuchar propuestas. También reaccionar ante el sorpresivo cambio de actitud del señor en relación a las mujeres”, aseveró el líder del Partido Morado.

Julio Guzmán y Rafael López formaron una de las duplas del debate del 31 de marzo. Foto: Aldair Mejía/La República

El postulante al sillón presidencial justificó su reacción en el debate del miércoles 31 de marzo debido a que “no es aceptable” que un candidato solo lea sus propuestas en sus intervenciones.

“La reacción que tuvimos es absolutamente justificada. Que López esté leyendo un documento de todas las propuestas que supuestamente tiene para el Perú en un momento tan crítico, donde los peruanos están muriendo, donde no tenemos trabajo, donde nuestros niños han dejado de ir al colegio, no es aceptable. Eso demuestra que no tiene ningún respeto por nosotros, que no conoce sus propuestas y mucho menos está convencido”, agregó.

Por último, Julio Guzmán expresó su preocupación respecto al conocimiento económico de los otros candidatos y solicitó al JNE organizar un debate en el que se discuta únicamente las propuestas para este sector.

