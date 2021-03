Martín Vizcarra: “Aprobar un informe por una Subcomisión no es inhabilitar”

El expresidente Martín Vizcarra se pronunció luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobara los informes para inhabilitarlo por 10 años de los cargos públicos.

El exjefe de Estado y ahora candidato al Congreso por Somos Perú sostuvo que la admisión de estos informes, aprobados con 15 votos a favor, “carecen de sustento y violan el debido proceso” al querer inhabilitarlo de la función pública a vísperas de las Elecciones Generales 2021.

“Una vez más, el Congreso pretende engañar al pueblo peruano haciéndoles creer que ya nos sacaron de carrera. No es así, seguimos en carrera y más fuertes que nunca (…) Este Congreso, de forma acelerada, viene aprobando informes que carecen de sustento y violan el debido proceso. Aprobar un informe por una sub-comisión no es inhabilitar. No se dejen engañar ”, escribió en su cuenta de Twitter.

Martin Vizcarra se pronunció sobre informe aprobado para inhabilitarlo por 10 años de la función pública. Foto: captura / Twitter Martín Vizcarra

Más temprano, la Subcomisión decidió aprobar las denuncias que señalan que Vizcarra habría violado diversos artículos de la Constitución Política del Perú al vacunarse de manera irregular con la prueba para la vacuna de Sinopharm, aprovechándose de su condición de presidente de la República.

De igual manera, se aprobó el informe que recomienda inhabilitar a la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, también involucradas en la aplicación de dosis a altos funcionarios, caso conocido como Vacunagate.

Cabe mencionar que la aprobación del documento presentado por el congresista Jim Ali Mamani llegó a menos de dos semanas para los comicios del 11 de abril, donde Vizcarra Cornejo aspiraba a una curul en el Congreso con Somos Perú.

Este informe recomienda la inhabilitación para el ejercicio público por 10 años para Vizcarra. Además, considera que Mazzetti incurrió en una infracción constitucional a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política; por tanto, en su cas se propone la inhabilitación del ejercicio de la función pública por 8 años.

Por otro lado, la inhabilitación para Astete sería de un período más corto. Se busca dejarla fuera de todo cargo público por solo un año, debido a que, presuntamente, “habría recibido la anuencia” del actual presidente, Francisco Sagasti.