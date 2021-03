Mamani sobre informe Vizcarra: “Los plazos dependerán de Mirtha Vásquez”

Luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobara con 15 votos a favor el informe que recomienda la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años al expresidente Martín Vizcarra, el congresista Jim Mamani, quien fue el encargado de presentar el documento, afirmó que los plazos dependerán de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez.

“ Los siguientes pasos y los plazos van a depender mucho de la congresista Mirtha Vásquez , ya que ella preside la Comisión Permanente y el pleno del Congreso”, señaló Mamani a la prensa.

Asimismo, justificó las diferencias de tiempo en los períodos de inhabilitación propuestos para cada exfuncionario.

“Cada caso es particular. Las diferencias que se pueden resaltar son las constantes mentiras tanto del señor Martín Vizcarra como de la señora Pilar Mazzetti y además que se vacunaron en lugares que no estaban autorizados, tal como lo señala el informe Carbone. A ello hay que agregar que no solo pidieron que se vacunen ellos, sino su entorno personal y laboral”, sostuvo.

Mamani explicó también por qué a la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete se le ha asignado un período de inhabilitación menor.

“En el caso de la señora Astete, a pesar de su vacunación indebida, existen factores que ameritan una sanción menor, como el hecho de que se habría vacunado de forma pública; es decir, en un lugar autorizado, en las instalaciones de la universidad Cayetano Heredia; que ella aceptó un ofrecimiento de vacunación y no lo solicitó; además, que habría tenido la anuencia del presidente Sagasti”, finalizó.

Luis Roel: Llevar el informe al Pleno depende de la voluntad política

El vicepresidente del Congreso, Luis Roel, indicó que la votación en el Pleno para hacer efectiva la inhabilitación a los tres exfuncionarios se podría ver en una o dos semanas.

“El documento que aprueba el informe final de Jim Mamani tiene que pasar a la (Comisión) Permanente, luego de ello hacer una comisión investigadora y llevarlo al pleno. Todo depende de la voluntad política de llevar esto en una semana o dos o más ”, resaltó para RPP.

Roel se refirió también al período de inhabilitación propuesto para la excanciller Elizabeth Astete y remarcó que un año no era suficiente.

“Si queremos establecer un disuasivo para que los altos funcionarios no utilicen sus cargos para su beneficio personal, creo que un año no es ningún desincentivo para nadie. Creo que tendrían que haber sido un poco más rigurosos”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.