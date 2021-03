PJ dejó al voto apelación al pedido de prisión preventiva contra Vizcarra

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente del Poder Judicial evaluó la apelación por parte de la Fiscalía del pedido de prisión preventiva en contra del exmandatario Martín Vizcarra, quien es investigado por presuntamente haber recibido coimas durante su periodo como gobernador regional de Moquegua.

La fiscal Teresa Tapia argumentó que el candidato al Congreso por Somos Perú no presenta arraigo laboral debido a que no percibe un sueldo y no se sabe si ocupará algún cargo. Además, resaltó que Vizcarra Cornejo “tiene facilidades para salir del país y permanecer en el extranjero” .

De acuerdo con el Ministerio Público, el exjefe de Estado habría recibido más de 2 millones de soles en coimas con la finalidad de favorecer a las empresas Obrainsa e ICCGSA para que puedan acceder a las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

Delitos que se le imputan a Martín Vizcarra

El fiscal Germán Juárez sostiene que el exmandatario recibió sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, por lo que le imputa los supuestos delitos de colusión agravada, asociación ilícita para delinquir y cohecho pasivo impropio. El fiscal llegó a dichas conclusiones luego de que diferentes aspirantes a colaboradores eficaces dieran detalles al respecto.

Vizcarra es investigado por presuntos cobros ilegales por parte del consorcio Obrainsa-Astaldi y de la empresa ICCGSA.

José Rafael Granados y José Castillo, representantes de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA), afirmaron que entregaron S/ 1 300 000 a Vizcarra Cornejo por la adjudicación del Hospital Regional de Moquegua, además del alquiler de una avioneta para atender a una delegación boliviana con la finalidad de visitar el puerto de Ilo.

Se presume que el exministro José Manuel Hernández fue intermediario en la entrega de las coimas, versión que fue confirmada por el mismo funcionario.

Por su parte, Elard Paul Tejeda Moscoso, de Obras de Ingeniería S.A. (Obrainsa), aseguró que el entonces gobernador solicitó S/ 1 000 000 para favorecerlos en la obra de Lomas de Ilo, lo que equivale a un 2% del costo total de la construcción.

La Fiscalía señaló que las declaraciones de los cinco colaboradores con los que cuenta se confirma con el registro histórico de llamadas telefónicas, correos del requerimiento de la avioneta y mensajes de WhatsApp entre Hernández y Vizcarra.

Poder Judicial desestima solicitud de prisión preventiva contra Vizcarra

La magistrada María de los Ángeles Álvarez desestimó la solicitud de prisión preventiva el 18 de marzo, debido a que consideró que el exgobernador de Moquegua tenía arraigo laboral y familiar. Por tanto, el presupuesto de peligro de fuga no estaba justificado.

Al exmandatario se le impuso el pago de S/ 100.000 de caución económica, así como la obligación de no salir fuera de Lima y la imposibilidad de abandonar el país (impedimento que rige desde el 2020).

Asimismo, Vizcarra está obligado a pasar un control biométrico mensual y queda inhabilitado para comunicarse con investigados, cualquier vinculado con la investigación, entidades públicas o privadas relacionadas al caso. De la misma forma debe abstenerse de declarar sobre la pesquisa en medios de comunicación.

