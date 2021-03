Barrios: “En el PJ no se ha vacunado a un trabajador que asiste a penales”

La presidenta de la Corte Suprema del Perú y del Poder Judicial, Elvia Barrios, afirmó que, pese a que los trabajadores del organismo autónomo están en contacto permanente con los internos, ninguno de ellos ha recibido la vacuna contra la COVID-19.

“ En el Poder Judicial no se ha vacunado a un solo trabajador que asiste a los penales , ellos tienen contacto con el personal del Inpe y los internos. Si ellos no hicieran ese trabajo, no podríamos seguir juzgando en las audiencias”, señaló Barrios en diálogo con Radio Nacional.

PJ

Asimismo, la titular del PJ criticó la eliminación el régimen CAS y contó que ha afectado el desarrollo de sus labores.

“La eliminación del régimen CAS nos ha afectado mucho, porque necesitamos seguir trabajando en diversas áreas”, agregó.

Por otro lado, Barrios celebró la nueva ley sobre la trata de personas y resaltó que su importancia radica en que “se le considera como un delito que afecta la dignidad humana”.

“ Comete el delito de trata el que capta, traslada, acoge y recepciona a la víctima ; que quede claro que la trata de personas es un delito previo a la explotación”, añadió.

Barrios remarcó también que la explotación laboral se encuentra en los lugares públicos donde hay menores de edad.

“La trata tiene rostro de mujer y de las personas más vulnerables, en esos bares públicos donde hay chicas menores de edad, esa niña es víctima de explotación sexual o laboral”, sentenció.

Francisco Sagasti promulgó modificación de ley de trata de personas

El primer mandatario, Francisco Sagasti, promulgó el pasado lunes 29 la modificación de la ley contra la trata de personas y el tráfico Ilícito de migrantes, cuya finalidad es sistematizar los artículos referidos a los delitos de explotación, y considerarlos como “delitos contra la dignidad humana”.

“Pese a los esfuerzos desde hace algunos años, el delito de trata de personas y explotación ha crecido y, con él, la impunidad de los que lo cometen. Esta ley sobre delitos contra la dignidad humana y la reparación civil integral y adecuada a sus víctimas constituye un caso de consenso extraordinario en el Parlamento”, señaló el presidente.

En la presentación estuvieron presentes la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Luz Inés Tello de Ñecco; la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinoza.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.