Martín Vizcarra: “En estos momentos me siento como un ‘chivo expiatorio’”

El expresidente Martín Vizcarra brindó sus descargos durante la audiencia del Poder Judicial que evalúa el recurso de apelación del Ministerio Público para insistir en el pedido de 18 meses de prisión preventiva en su contra.

El ahora candidato al Congreso con Somos Perú sostuvo que la Fiscalía “no tiene argumentos” para reiterar su pedido de meterlo a prisión para seguir con las investigaciones el caso Club de la Construcción que lo involucran por haber recibido supuestas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

Asimismo, Vizcarra recordó que cuando fue presidente del Perú brindó su apoyo al Equipo Especial Lava Jato para que continúen con las diligencias correspondientes y que incluso cuando fue ministro de Transportes “lo dio a conocer para corregir esa situación”.

“Esas grandes investigaciones hasta ahora no llevan a ningún empresario a la cárcel. Ya van cinco años de investigación y no llevan a ningún empresario, entonces preguntamos cuándo llegará la justicia, y que realmente se combata la corrupción. Esta misma Fiscalía viene haciendo una acusación que en su momento se verá con los argumentos planteados por nuestro abogado. Hasta ahora no hay argumentos, no hay base sólida y solamente dichos ”, manifestó el ex jefe de Estado.

Seguidamente, aseguró que no evadirá la justicia a pesar de sentirse “perseguido políticamente” por la Fiscalía, ya que, según dijo, tiene hasta quince acusaciones constitucionales en el Congreso de la República, requerimientos de prisión preventiva, y además tuvo “tachas y exclusiones de representantes de otros partidos políticos”.

“Eso es una persecución política, y lo digo no para evadir a la justicia porque aquí estoy. Estoy aquí porque esa es mi característica, siempre dando la cara, poniendo siempre el pecho, y respetando al sistema de administración de justicia”, acotó.

En otro momento, el exmandatario contó que, desde el golpe de Estado en su contra el pasado 9 de noviembre, viene asistiendo a todas las citas que le interpuso el despacho del fiscal Germán Juárez Atoche y que “no se refugia en una clínica y tampoco se va a esconder en una embajada”.

“ En estos momentos me siento como un chivo expiatorio . Es decir, como (la Fiscalía) no tiene nada que mostrar en el caso Odebrecht y no tienen nada que demostrarme en el Club de la Construcción. Por tanto, no hay nadie en la cárcel en estos casos tan importantes. Entonces intentar meter a la cárcel a un gobernador regional, alguien que fue reconocido como el mejor gobernador regional del Perú”, añadió.

