Juan Gamarra: “El debate va a terminar definiendo las preferencias del elector”

Juan Gamarra Nieto, sociólogo y docente universitario, afirma que la encuesta IEP publicada este domingo 28 de marzo por La República refleja que todo está apretado y que el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones será una opción para que los electores puedan determinar a quien finalmente apoyarán el 11 de abril.

“Lo que refleja la encuesta de hoy es que la pelea está muy ajustada, Yonhy Lescano ha descendido y Verónica Mendoza subió un poco, lo de Rafael López se nota que ese es su techo. No hay una definición clara, por eso el debate que va a organizar el Jurado Nacional de Elecciones, va a terminar definiendo las preferencias del elector. El tener las propuestas más claras llevará a definir con mayor certeza el voto por su candidato de preferencia”, sostuvo Gamarra Nieto.

Luego, agregó: “Este comportamiento del elector no escapa de lo tradicional que ha sido, que espera tomar la decisión la última semana, hasta en la misma ánfora. La población está atenta al tema electoral, hay una variación, en principio apostaban por alguien y ahora han cambiado. Hay una movilidad que no tiene cuando parar y eso lleva a los candidatos a no ver seguro para la segunda vuelta, donde casi hay un empate entre los seis primeros”.

Sobre la conformación del futuro Congreso para el periodo 2021-2026, el sociólogo describe que este será muy fragmentado, por lo que se ve reflejado en la última encuesta de IEP.

“Vamos a tener un Congreso más fragmentado, según la encuesta que ha publicado La República, y para eso se necesita un ejecutivo que tenga liderazgo, que tenga capacidad de convocatoria, de concertación, y no veo un perfil en ninguno de los candidatos que tenga esa vocación”, expresó.

“El perfil de los candidatos que están en la contienda, es más de caudillos, se ha perdido el liderazgo político, hay caudillos, dueños de partidos y eso da temor porque seguimos dando esa imagen de buscar un salvador o redentor que acabe con los problemas de salud, educación, generación de empleos, inseguridad ciudadana y corrupción”, detalló Gamarra Nieto.