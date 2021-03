César Acuña asegura ser “el auténtico representante del centro”

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, afirmó que él simboliza una verdadera propuesta política de centro y aseguró que la mitad de la población elegirá a un postulante que refleje dicha postura.

“Son 17 días para que los peruanos se den cuenta de quién es el candidato de extrema izquierda y quién es el candidato de extrema derecha. Yo creo que el 50% del electorado va a decidir por un candidato del centro y el auténtico representante del centro es César Acuña”, declaró el exgobernador regional de La Libertad en entrevista para Perú21.

De acuerdo al último sondeo realizado por IEP para La República, el excongresista ocupa la novena posición en las preferencias de voto con 3,2% de respaldo; sin embargo, el líder de APP indicó que “la última encuesta será el 11 de abril a las 7 p. m. cuando se escuche que César Acuña pasa a la segunda vuelta”.

Respecto a la financiación de su campaña, el postulante a Palacio aseveró que los ingresos económicos de sus universidades no son destinados para fines políticos.

“Hoy, de acuerdo a la Ley Universitaria, no se puede disponer un solo centavo de la universidad si no es para fines educativos. La universidad no tiene nada que ver con la candidatura de César Acuña. Primero son mis jóvenes, mis trabajadores. Me ha costado 40 años lograr lo que he logrado y no puedo cometer errores en esta etapa de mi vida”, agregó.

Por último, Acuña reiteró que de llegar al sillón presidencial entregaría un bono de 600 soles mensuales por un año a 5 millones de peruanos y la compra de la deuda a ciudadanos. El fundador de APP sostuvo que “el Estado peruano ya demostró que tiene plata”.

“Eso significa ser un gobierno con rostro humano. La única forma de reactivar la economía familiar es tener dinero circulante, que la gente tenga plata en su bolsillo para que haya consumo. (...) Si hay que endeudarnos pensando en 5 millones de peruanos, tenemos que hacerlo, es la mejor inversión”, añadió.

