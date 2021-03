Pérez Ochoa: Vizcarra usa “leguleyadas” para dilatar denuncias

El titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Carlos Pérez Ochoa, indicó que lamenta que el expresidente y actual candidato al Parlamento por Somos Perú, Martín Vizcarra, utilice “leguleyadas” para dilatar los procesos que tiene en su contra por presuntamente haber recibido más de 2 millones de soles en coimas para favorecer a Obrainsa e ICCGSA con las licitaciones de las obras Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

“Lamento que lo que tanto el señor Vizcarra reclama es precisamente lo que él hace con esta denuncia. He tenido que enterarme de ella por la comunicación de algunos periodistas. Es una más de las leguleyadas a las que está recurriendo este señor con tal de dilatar el tiempo ”, afirmó para Canal N.

Pérez Ochoa remarcó que Vizcarra procura impedir que la justicia cumpla con su trabajo y los casos que tiene en su contra.

“Lo tomamos como de quién está viniendo, de una persona que siempre ha tratado de impedir que la justicia haga su trabajo en este caso , que el Parlamento pueda hacer uso de las herramientas constitucionales y lo lleve en un proceso abreviado, sumarísimo”, añadió.

Ante las denuncias que interpuso el candidato al Congreso por Somos Perú contra Pérez Ochoa, el presidente de la Subcomisión comentó que Vizcarra ha utilizado ese recurso, porque le negaron la inhibición del parlamentario Mamani.

“El señor Vizcarra presentó un documento pidiendo la recusación, que es una figura que no existe en el fuero parlamentario, del congresista Mamani. Como no se le atendió o no se le dio la razón en ese pedido, porque es improcedente de plano, ahora pretende enfilar sus baterías contra la presidencia de la Subcomisión ”, concluyó.

Vizcarra notificó a Unión Europea “interferencia” del Congreso en su contra

El expresidente y actual candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, informó a la Misión de Observadores de la Unión Europea sobre las “interferencias” que, según considera, realiza el Parlamento con el objetivo para sacarlo de carrera para las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021.

“El día de ayer puse en conocimiento de la Misión de Observadores Electorales de la Unión Europea las acciones ilegales que algunas fuerzas políticas han emprendido con el claro objetivo de afectar mi derecho constitucional a participar en las elecciones”, señaló el exmandatario a través de sus redes sociales.

