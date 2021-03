El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, seguirá siendo investigado por el Ministerio Público por presunto lavado de activos en el caso Panamá Papers, develado en 2016 como una gran red dedicada al “blanqueo” de dinero procedente de diversos delitos.

Acorde con el cuarto despacho de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, López Aliaga se convirtió en accionista de dos supuestas empresas offshore en paraísos fiscales (libres de normativas tributarias): Acres Investment LTD Internacional y Acres Investments Ltd . La primera ubicada en Panamá y la segunda en Nevada, Estados Unidos.

Dadas las actividades de las empresas, el Ministerio Público postuló en agosto de 2017, cuando abrió la investigación preliminar, que López Aliaga habría utilizado ambas empresas para canalizar activos de procedencia sospechosa” con ayuda del estudio Mossack Fonseca , firma panameña que dio inicio al caso Panama Papers y contribuyó a formar una organización criminal de lavado de activos en varios países.

Hipótesis fiscal contra Rafael López Aliaga.

Como parte de la estrategia legal del candidato presidencial, López Aliaga presentó mediante su abogado un pedido de “control de plazo”, consistente en que se concluya la investigación preliminar iniciada en su contra desde 2017.

No obstante, su defensa no se presentó a la audiencia señalada para este viernes 26 de marzo por lo que el juez Jorge Chávez Tamariz terminó archivando la solicitud del investigado, resaltando la “inconcurrencia injustificada del abogado”, pues fue la misma defensa la que pidió el cierre del caso en su etapa preliminar.

Tras esta resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, el caso por lavado de activos seguirá su curso contra los implicados del caso Panamá Papers en Perú: el candidato Rafael López Aliaga, Jimena Burmester Yañez (socia de Aliaga en Acres Inv. Ltd) y las empresas Acres Investment LTD, Acres Internacional LTD Inc y Paga Investments LTD.

La Fiscalía tiene como hipótesis que las empresas en las que López Aliaga es accionista (Acres LTD y Acres Internacional) son de fachada puesto que no declaró a la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) rentas de fuentes extranjeras .

Intentos frustrados

No es la primera vez que López Aliaga busca el final de la investigación preliminar en su contra. En junio de 2018, el tribunal de apelaciones anticorrupción confirmpo una decisión de primera instancia que rechazaba el pedido de Aliaga para que se den término a las diligencias.

Resolución judicial que rechaza recurso de López Aliaga.

En aquella oportunidad, la defensa de Aliaga indicó que el plazo de 18 meses era “arbitrario y abusivo”; no obstante la Sala determinó que solo el fiscal que conduce la investigación puede determinar el plazo atendiendo que estaba amparado bajo la Ley contra el Crimen Organizado (30077) que permite ampliar hasta 36 meses una pesquisa.

Resolución judicial que rechaza recurso de López Aliaga.

Varios meses después, en mayo de 2019, Aliaga insistió con el mismo recurso para que se concluya la investigación a etapa preliminar argumentando que debía revisarse la “complejidad” de la investigación y que los actos de la Fiscalía para indagar eran “inidóneos e irracionales”.

Nuevamente, la Sala de Apelaciones negó la petición de Aliaga aduciendo que la Fiscalía estaba en el plazo legal y no había nada irregular al ampliar el caso por 18 meses más.

