Contraloría detecta vacunación irregular de alcalde de Andahuaylas

Según un informe de la Contraloría General de la República, el 22 de febrero el alcalde de Andahuaylas Adler Malpartida se vacunó contra la COVID-19 en una clínica de su propiedad, pese a que no cumple los requisitos para recibir las dosis.

Si bien el burgomaestre es profesional de la salud, al ser cirujano gineco-obstetra no está considerado dentro de la primera o segunda fase de inmunización.. La acción, por lo tanto, fue irregular.

“ No encaja en los criterios establecidos para la aplicación de la vacuna , como laborar en áreas críticas (UCI), hospitalización, diagnóstico (rayos X) y personal asistencial con trabajo presencial”, detalla el informe.

Sin embargo, el galeno fue consignado en la lista de personas a inmunizar en la Clínica de Especialidades Virgen de Cocharcas, que es de su propiedad. Pero la entidad no hospitaliza pacientes con coronavirus, ni cuenta camas UCI u oxígeno y solo dan pruebas de descarte , según Perú21.

“Yo soy médico y sigo atendiendo a mis pacientes y eso me expone al COVID-19. Además, a mí me llamaron para que me vacunara y la lista la entregó el Colegio Médico, que quiere que se vacunen a todos sus agremiados”, refirió el alcalde.

Pero el decano del Colegio Médico de Apurímac, José Romero, desmintió esa versión e indicó que desde la entidad que preside se sancionará el hecho como corresponde.

Presidente Sagasti anunció que denunciarán vacunaciones irregulares

Tras la denuncia de vacunación irregular en Loreto, el presidente Francisco Sagasti advirtió que ante cualquier caso de vacunación irregular no dudarán en tomar las medidas penales que correspondan contra aquellos que burlen el cronograma de inoculación establecida por el Estado.

“No es consuelo que esto suceda en otras partes del mundo, pero aquí debemos ser celosos de que las vacunas lleguen a quienes más lo necesitan. No dudaremos, junto con los gobiernos regionales y locales, en denunciar a quienes hagan uso ilegal de las vacunas ”, afirmó durante una visita a un laboratorio de pruebas moleculares en Huancayo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.