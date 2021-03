Hernando de Soto dice que pagó para ser vacunado en Estados Unidos

El candidato presidencial por Avanza País, Hernando de Soto, dijo que habría pagado por la vacuna contra la COVID-19 que recibió en Estados Unidos (EE.UU.), entre el 1 y 23 de marzo.

“Nosotros la pagamos, no vamos a ser como el presidente Martín Vizcarra. Lo que hicimos es pagar nuestra vacunita. Como ven ustedes, cuando me he vacunado ya estaba autorizada en el Perú que personas de mi edad (se vacunen), cosa que yo estaba perfectamente dentro de las normas”, respondió escuetamente en un programa radial de Cusco.

Soto consideró que no cometió ninguna falta. Además, no brindó detalles sobre el laboratorio al cuál pertenecía la dosis que recibió y el costo. De otro lado, reiteró que las vacunas para el país deben gestionarse junto al sector privado, a fin de agilizar el proceso de inmunización.

“No solamente es lícito sino no se olvide que los primeros que propusieron privatizar y popularizar la vacuna, hemos sido nosotros”, anotó.

De Soto recordó que le ha hecho una propuesta al presidente Francisco Sagasti de importar vacunas al Perú. “Y le hemos dado al presidente Sagasti un plan para importar en grandes cantidades llamado el plan Sagasti-De Soto. No nos han contestado”, aseveró.

Cabe resaltar, que la vacunación contra la COVID-19 es gratuita en Estados Unidos. Según la red Ama Llulla, el gobierno estadounidense entrega las vacunas a las farmacias para que estas las apliquen “sin costo alguno” a grupos prioritarios y vulnerables a la enfermedad.