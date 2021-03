Accidentada visita de Lescano y De Soto admite que se vacunó

El arribo del candidato presidencial por Acción Popular, Yohny Lescano, a la región Arequipa estuvo marcado por la controversia. Recorrió las provincias de Islay, Camaná y Caylloma (Pedregal). En la primera, la comitiva evitó el Valle de Tambo, reducto opositor al proyecto Tía María y en donde lo esperaba un grupo de dirigentes para que firme un acuerdo a favor de la agricultura y la represa Paltuture. Puno, la región de Lescano, se opone a esta obra.

Los dirigentes liderados por Miguel Meza Igme, intentaron alcanzar a la caravana. Según el dirigente, Lescano los evadió.

“Si está de acuerdo o no con la mina que lo diga, el elector sabrá si vota o no por él (…) le exigimos que se pronuncie por la represa (de Paltuture)” dijo. Trascendió que la comitiva no llegó al Valle de Tambo ante el temor de ser abordados por los “Espartambos”, grupo radical opositor a Tía María.

Altercados

El miembro del Comité Político de Acción Popular en Arequipa, Tomás Gonzáles justificó la cancelación de actividades en Mollendo debido a algunos altercados. La Municipalidad de Islay colocó toldos en parte del trayecto que impidió el desplazamiento de la caravana. También, denunció que un hombre de prensa “pechó” al candidato de forma abrupta tras intentar abordarlo. En Camaná, el candidato de la lampa declaró sobre Tía María. Aseguró que “no presionará, ni resolverá” el conflicto en torno al proyecto cuprífero Tía María a costa de los agricultores del Valle de Tambo”.

“Voy a comenzar por los proyectos que no tienen problemas y Tía María tiene un tremendo problema, tendrá que entrarse a un diálogo, hacerse la consulta previa, pedirse la licencia social para decidir”, dijo.

La visita del vacunado

Por otro lado, el postulante de Avanza País, Hernando de Soto, llegó a Cusco. Durante su arribo, admitió haberse vacunado en Estados Unidos (EE.UU.).

“Sí claro, por supuesto (que me vacuné). Yo tengo que seguir viajando por el Perú, todo el mundo dice: este es un candidato medio viejito, pero tomen en consideración que tengo que protegerme, tengo que proteger a mi familia, a la gente con la que yo ando”, dijo.

De Soto fue reiterativo en señalar que consiguió vacunarse sin quitarle ninguna vacuna a “mis compatriotas”. No quiso ahondar en el asunto cuando se le preguntó cómo se vacunó, qué vacuna se inoculó ni cómo adquirió las dosis.

El postulante de Avanza País subido en un mirabus, presidió una caravana con sus seguidores.

El candidato del Partido Morado Julio Guzmán, desde Junín, cuestionó a su rival de Avanza País por ello. No sorprendería que otros candidatos se sumen a las críticas.

Mientras tanto, cada aspirante presidencial continúa intentando convencer a los indecisos. George Forsyth, de Victoria Nacional, fue a Piura; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, estuvo en Los Olivos; Mendoza visitó Pucallpa. La disputa se intensifica.